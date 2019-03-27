الحكومة توافق على مشروع موازنة 2019/2020 وتحيلها للبرلمان

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أعلنت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء ، الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، موافقتها على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020 ، وذلك استعدادًا لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وقال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء ، إن الموازنة الجديدة “تاريخية” ، وتُراعي زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو ، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة ، وذلك بهدف زيادة ضمان تحقيق العدالة ، وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية ، للمساهمة في استكمال برامج الإصلاح الاقتصاديّ.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء ، حرص الحكومة في موازنتها المالية الجديدة ، على تخصيص زيادة سنوية في المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة ، كي تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى تخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي ، وتوجيه الزيادات في المُخصصات المالية لتمويل مُبادراتٍ ثنائية مُحددة وواضحة ، ذات أثر اجتماعي وتنموي قابل للقياس ، وخاصة لقطاعي الصحة والتعليم ، على أن تكون تكلفتها مُحددة ، وبما يضمن كذلك تحسين كفاءة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين ، فضلا عن زيادة مُخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ولفت المهندس مصطفى مدبولي ، إلى أن الموازنة الجديدة سوف تُواصل تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام ، خاصة فيما يتعلق ببنود الدعم بأشكاله المتعددة ، فضلا عن ترشيد الإنفاق وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة ، على أن يتم بالتوازي ، دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية ، وتحسين جودة الخدمات العامة ، ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ، مشددا على أهمية الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية ، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المُقررة.