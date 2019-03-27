مدبولي: موازنة 2019/2020 تستهدف إصلاح منظومة المعاشات

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أعلنت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء ، الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، موافقتها على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020 ، وذلك استعدادًا لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وقال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء ، إن الحكومة سوف تواصل أيضا عملية إصلاح منظومة المعاشات في الموازنة المالية الجديدة ، بما يضمنُ استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات ، مضيفا: “للمرة الأولى تبلغ الاستثمارات الحكومية في الموازنة 130 مليار جنيه ، وذلك بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.

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