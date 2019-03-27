أمطار رعدية تصل حد السيول وعواصف.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

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صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، عن التفاصيل المتوقعة عن الطقس يوم الجمعة القادمة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال، أنه من المتوقع أن يشهد طقس يوم الجمعة القادم تكاثر في السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على المناطق الشمالية من الدولة المصرية، ويصاحب تلك السحب سقوط أمطار على السواحل الشمالية للدولة المصرية، وكذلك مناطق الوجه البحري، ومحافظة القاهرة، والمدن القائمة في خليج السويس، وكذلك محافظة سيناء.

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تمتد الأمطار حتى مناطق شمال الصعيد، وتكون الأمطار غزيرة، ورعدية على بعض من المناطق، وقد تصل تلك الأمطار إلى حد السيول على مناطق في سيناء.

أشار أحمد عبدالعال، في البيان الصادر اليوم عن حالة الطقس، أن نشاط الرياح على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة خصوصًا على الطرق الصحراوية، وكذلك المدن الجديدة وتصل إلى حد العاصفة خلال بعض من الأوقات خلال يوم السبت والأحد القادمين، على مناطق في جنوب الدولة المصرية، ومحافظة سيناء، ومدن القناة مما يؤدي إلى انخفاض في وضوح الرؤية الأفقية، ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أكد عبدالعال على اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، عن المعدل الطبيعي بقيم تترواح ما بين 5 إلى 6 درجات.

وأكد سوف يسود الدولة المصرية طقس مائل إلى البرودة في المناطق الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على المناطق الجنوبية خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، ومن المتوقع اعتبارا من يوم الاثنين القادم أن تهدأ الرياح على معظم أنحاد الدولة المصرية.

أهاب أحمد عبدالعال، كافة المواطنين، ارتداء الملابس الثقيلة الشتوية على مدار اليوم، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خصوصًا على البحر الأبيض المتوسط، وعدم التعرض المباشر إلى الأتربة والرمال، والقيادة بكل هدوء مع الالتزام بمعايير القيادة الآمنة على الطرق السريعة، بسبب انخفاض وضوح الرؤية أثناء فترات سقوط الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة بمصر

السواحل الشمالية الشرقية، وشمال سيناء العظمى 22، الصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20، الصغرى 18.

محافظات الوجه البحري، والقاهرة العظمى 25، الصغرى 19.

محافظات شمال الصعيد الصغرى 7، العظمى 21.

محافظات جنوب الصعيد العظمى 33، الصغرى 26.

محافظات جنوب سيناء العظمى 26، الصغرى 23.

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