“تعويضات المقاولات” وشراء خردة السكة الحديد.. أبرز قرارت اجتماع الحكومة الأسبوعي

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اعتمدت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات ، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 ، الأول رقم (24) المنعقد بتاريخ 17/3/2019 ، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين ، والتي حسبتها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 ، أما الثاني فهو رقم (25) ، والمنعقد بتاريخ 20/3/2019 ، والمتضمن إقرار المقترح المقدم من الأمانة الفنية ، بشأن جداول نسب وتثبيت التعويضات ، وذلك حتى مايو 2017 لعقود المقاولات وعقود التوريدات.

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كما اعتمدت حكومة مدبولي كذلك ، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية ، المنعقدة بتاريخ 24/3/2019 ، وذلك بشأن الإسناد بالامر المباشر للشركات ، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال ، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى أُنفقت لـ 30 مشروعا ، لوزارات “الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية” ، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

وأيضا وافقت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، على بيع 20 وحدة إسكان اجتماعي في مدينة حدائق أكتوبر ، و55 وحدة إسكان اجتماعي في مدينة العبور ، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك بنظام السداد النقدي ، لتكون وحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق ، الراغبين في إعادة التسكين ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية ، الخاصة بإنشاء مجتمع عمراني جديد ، على أراضي جزيرة الوراق.

كما وافقت حكومة مدبولي ، على التعاقد مع إحدى الشركات ، بهدف شراء كميات الخردة الموجودة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، والمقدرة بكمية 58480 طنًا ، ما يعتبر أفضل العروض المقدمة لشراء هذه الكميات ، وسوف يتم رفع الخردة الموجودة في الهيئة كافة ، وإخلاء المواقع والورش والأحواش ، وإخلاء سكك للوحدات المتحركة المقرر توريدها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، الذي ترأسه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والذي شهد مناقسة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.