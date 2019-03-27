الحكومة توافق على اتفاق منحة بـ4 ملايين و12 ألف يورو لتمكين المرأة والشباب

منذ ساعتين أخبار مصر
الحكومة توافق على اتفاق منحة بـ4 ملايين و12 ألف يورو لتمكين المرأة والشباب

ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الوزراء ، وذلك بهدف متابعة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.

وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، أعلن مجلس الوزراء المصري ، موافقته على قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بخطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية ، الذي يموله الصندوق الائتمانيّ مُتعدّد المانحين ، للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ، وذلك تحت إدارة بنك التنمية الإفريقي ، والمنحة بقيمة 4 ملايين و 12 ألف يورو ، والاتفاق موقّـع بتاريخ 21 فبراير 2019 ، على أن تتولى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تنفيذ المشروع.

المشروع يهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمُحتملين ، خاصة الشباب والمرأة ، من إنشاء وإدارة وتشغيل الأعمال الناجحة والقائمة على الابتكار ، وذلك في قطاعات مختلفة ، بينها “الزراعة ، الطاقة النظيفة ، الطاقة الخضراء ، الطاقة البديلة ، والصناعات الإبداعية المتعلقة بالحرف اليدوية والفنية”.

يستفيد من المشروع ، مالكو ومديرو الشركات الناشئة القائمة والمحتملة ، وكذا المشروعات التي تحتاج إلى خدمات التدريب والتوجيه ، وتطوير الأعمال التجارية ، ومن المتوقع أن يحقق عدة نتائج إيجابية ، أهمها توفير 1860 فرصة عمل مباشرة ، و 3720 فرصة عمل غير مباشرة ، فضلا عن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشروعات وبناء القدرات ، وذلك لنحو 480 شركة ناشئة ، إلى جانب دعم ابتكارات جديدة ، وكذا تعزيز الادماج الاجتماعي ، عن طريق  تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، التي تستهدف المجتمعات الضعيفة خاصة في الوجه القبلي.

 