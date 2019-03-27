الحكومة توافق على اتفاق منحة بـ4 ملايين و12 ألف يورو لتمكين المرأة والشباب

Advertisements

ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الوزراء ، وذلك بهدف متابعة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.

وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، أعلن مجلس الوزراء المصري ، موافقته على قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بخطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية ، الذي يموله الصندوق الائتمانيّ مُتعدّد المانحين ، للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ، وذلك تحت إدارة بنك التنمية الإفريقي ، والمنحة بقيمة 4 ملايين و 12 ألف يورو ، والاتفاق موقّـع بتاريخ 21 فبراير 2019 ، على أن تتولى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تنفيذ المشروع.

Advertisements

المشروع يهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمُحتملين ، خاصة الشباب والمرأة ، من إنشاء وإدارة وتشغيل الأعمال الناجحة والقائمة على الابتكار ، وذلك في قطاعات مختلفة ، بينها “الزراعة ، الطاقة النظيفة ، الطاقة الخضراء ، الطاقة البديلة ، والصناعات الإبداعية المتعلقة بالحرف اليدوية والفنية”.

يستفيد من المشروع ، مالكو ومديرو الشركات الناشئة القائمة والمحتملة ، وكذا المشروعات التي تحتاج إلى خدمات التدريب والتوجيه ، وتطوير الأعمال التجارية ، ومن المتوقع أن يحقق عدة نتائج إيجابية ، أهمها توفير 1860 فرصة عمل مباشرة ، و 3720 فرصة عمل غير مباشرة ، فضلا عن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشروعات وبناء القدرات ، وذلك لنحو 480 شركة ناشئة ، إلى جانب دعم ابتكارات جديدة ، وكذا تعزيز الادماج الاجتماعي ، عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، التي تستهدف المجتمعات الضعيفة خاصة في الوجه القبلي.