الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض دون مقابل لإنشاء ورشة للخط الخامس للمترو

منذ ساعتين أخبار مصر
الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض دون مقابل لإنشاء ورشة للخط الخامس للمترو

 

ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الوزراء ، وذلك بهدف متابعة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.

وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، أعلن مجلس الوزراء المصري ، موافقته على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدانًا ، في شارع الياسمين غرب محور محمد علي فهمي ، في حي شرق مدينة نصر في محافظة القاهرة ، وذلك بنظام حق الانتفاع من دون مقابل ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، بهد إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق ، وذلك بنظام نقل الأصول.