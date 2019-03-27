الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض دون مقابل لإنشاء ورشة للخط الخامس للمترو

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الوزراء ، وذلك بهدف متابعة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.

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وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، أعلن مجلس الوزراء المصري ، موافقته على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدانًا ، في شارع الياسمين غرب محور محمد علي فهمي ، في حي شرق مدينة نصر في محافظة القاهرة ، وذلك بنظام حق الانتفاع من دون مقابل ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، بهد إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق ، وذلك بنظام نقل الأصول.