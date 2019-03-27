الحكومة تضاعف السلع المطروحة في الأسواق استعدادا لرمضان

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الوزراء ، وذلك بهدف متابعة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.

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واستعرض المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، خلال اجتماع الحكومة ، أبرز التكليفات التي صدرت عن اجتماع مجلس المحافظين خلال اجتماعه الشهر الحالي ، والتي جاء في مقدمتها ، ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوفير أماكن وشوادر لبيع السلع للمواطنين في المحافظات ، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء كذلك ، التوجيهات بزيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن ، إضافة إلى مضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات ، و مستلزمات شهر رمضان الكريم ، وكذا زيادة عدد كراتين السلع التموينية ، المقرر توزيعها مجانا في المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، و تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ ، بهدف ضمان جودة المنتجات.

ولفت المهندس مصطفى مدبولي ، إلى التكليفات الخاصة بمتابعة أعمال تقنين أراضي الدولة ، كإحدى أهم آليات تقييم أداء المحافظين خلال هذه الفترة ، كما استعرض كذلك ، الموقف التنفيذيّ لتكليف رئيس الجمهورية ، الخاص بطلاء واجهات المباني ، لافتا إلى أن مجلس المحافظين ، ناقش هذا الأمر في اجتماعه الأخير ، وتم التوجيه بضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من شارعين رئيسيين ، بمثابة نموذج لأعمال التطوير ، التي سوف تُحدث نقلة حضارية في محافظات الجمهورية.