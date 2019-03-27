عبدالعال: ” لا توريث ولا حكم 30 سنة مثل الماضي وليس لدينا تعديلات مٌعلبة”

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أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن ما يجري الأن من حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، يحدث بشكل حقيقي وليس صوريًا كما يقول البعض، والدليل هو تلك الأصوات المعارضة في القاعه، مضيفًا أنه جاري الاستماع للجميع ولا يزال الحوار مستمرًا وقائمًا دون أي تضيق، قائلا: “ليس لدينا تعديلات معلبة وإنما مقترحات حتى الآن”.

وذكر الدكتور علي عبدالعال، في الكلمة التي ألقاها في جلسة الحوار المجتمعي الرابعة، اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس، بحضور الأحزاب السياسية، أنه كان وما يزال يحرص على الاستماع لجميع وجهات النظر المعارضة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى حظر على الإعلام في مصر، مؤكدًا أن الجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، وأن أي مواطن في بإمكانه التعبير عن وجهة نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.

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وأضاف عبد العال في كلمته مشددًا على أنه:” لا توريث ولا قضاء في الحكم من 20 لـ30 عامًا، مثلما تم في الماضي”.

وتابع: “المجلس منفتح على الجميع وهذا الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة حوار حقيقي، مشيراً إلى أن على رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية؛ في إشارة للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة.