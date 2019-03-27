الحكومة تشيد بالقمة الثلاثية مع مصر والعراق

Advertisements

أشاد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 274 مارس من العام الحالي 2019 ، بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة ، والتي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن ، ورئيس وزراء جمهورية العراق ، عادل عبد المهدي ، وذلك في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي ، الذي ناقش عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة ، وأسفر عن الموافقة على بعض القرارات.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ، إن هذا المستوى الرفيع من التشاور ، يعكس رغبة البلدان الثلاث في تحقيق التكامل ، في المصالح الاستراتيجية والاقتصادية ، فضلا عن تعزيزُ درجات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ، وتوحيد الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ، لافتا إلى تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين ، بهدف بحث البرامج الخاصة بالتعاون بين الدول العربية الثلاث ، سواء ما يتعلق بتجارب الربط الكهربائي ، أو المشروعات في قطاعات الإسكان ، وشبكات النقل ، وذلك بهدف تفعيل هذه البرامج وتنفيذها سريعا.

Advertisements

وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق ، سوف تجتمع في نهاية شهر أبريل المقبل ، وجار التجهيز لهذه الاجتماعات في الوقت الحالي ، فضلا عن توافق الجانبين على الاتفاق على عدد محدد من المشروعات ، لإقرارها خلال اللجنة العليا ، ووضعها موضع التنفيذ.

وفي سياق متصل بالشؤون الخارجية ، لفت رئيس مجلس الوزراء ، إلى لقاء رئيس بلغاريا ، الذي أشاد بما تشهده مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو ، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي ، وبناء المدن الجديدة ، فضلا عن وجود فرص عديدة واعدة في مصر ، يمكن استثمارها للتوسع في أطر التعاون القائمة بين البلدين في المجالات المختلفة ، خاصة في قطاعات “النقل والمواصلات ، التعليم ، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.

كما تحدث المهندس مصطفى مدبولي خلال الاجتماع ، عن عقد المنتدى الإقليمي للسياحة العالمية ، الخاص بالابتكار التكنولوجى في السياحة ، والذي عقد في القاهرة ، وحضره أمين عام مُنظمة السياحة العالمية ، وشهد تسليط الضوء على خطوات الحكومة للنهوض بقطاع السياحة ، وذلك بهدف تحقيق تنمية سياحية مستدامة ، متفقة مع رؤية استراتيجية مصر 2030 ، ووفقا لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.