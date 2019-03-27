السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بالإسكندربة ويعقدان جلسة مباحثات بقصر رأس التين

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استقبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عصر اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار برج العرب، فى زيارة قصيرة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقتين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد استقبل اليوم ببرج العرب بالإسكندرية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

واضاف أنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية ضمت الرئيس السيسي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقصر رأس التين بالإسكندرية.

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وأضاف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أنه عقب الجلسة الثنائية بين الطرفين عقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت أعضاء وفدى البلدين.

وأشار السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أنه من المقرر أن تشهد المباحثات بين الرئيس السيسى، والشيخ محمد بن زايد، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والإمارات فى مجالات الإسكان والرى والتجارة والصناعة.