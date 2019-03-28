الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس: ارتدوا ملابس شتوية

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم الخميس الموافق 28 مارس من العام الحالي 2019 ، المواطنين ، من ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط ، أو التعرض المباشر للأتربة ، كما طالبتهم بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم ، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة ، بسبب انخفاض الرؤية خلال سقوط الأمطار على البلاد ، في أثناء الأسبوع المقبل ، وذلك حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن طقس الغد يشهد تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، ومدن خليج السويس وسيناء ، تمتد هذه الأمطار حتى شمال الصعيد ، وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق ، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

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وزاد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تنشط الرياح على جميع الأنحاء ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة ، خاصة على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة ، كما أنها تصل إلى حد العاصفة في بعض الأحيان ، يومي السبت والأحد المقبلين ، على مناطق من جنوب البلاد وسيناء ومدن القناة ، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الرؤية الأفقية ، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس ، ويؤدي كذلك إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، يصاحبه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على معظم الأنحاء ، عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.