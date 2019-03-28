تحديد المسار والتمويل وتحويلات المرافق.. عقبات أمام مترو أنفاق خارج حدود القاهرة

منذ 38 دقيقة أخبار مصر
تحديد المسار والتمويل وتحويلات المرافق.. عقبات أمام مترو أنفاق خارج حدود القاهرة

ساهمت تجربة مترو الأنفاق ، في تخفيف حدة التكدس في محافظات القاهرة الكبرى ، ما دفع الحكومة إلى الاتجاه نحو تكرار التجربة خارج العاصمة ، وتطبيقها في المحافظات التي يعيش بها عددا كبيرا من السكان ، لتخفيف حدة التكدس المروري والاختناق.

وتفكر الحكومة في مد الخط الثاني لمترو القاهرة الكبرى ، من شبرا الخيمة حتى قليوب ، كما تدرس تحويل قطار الركاب في الإسكندرية إلى شبكة مترو ، فضلا عن إنشاء شبكة مترو جديدة في محافظة الدقهلية ، لكن أمنيات الحكومة تصطدم بواقع التكاليف المالية ، إضافة إلى ندرة تمويل مثل هذه المشروعات.

المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، المهندس أيسر رأفت ، قال إن مد خط مترو شبرا الخيمة إلى قليوب ، في الخط الثاني لمترو القاهرة الكبرى ، جاهز لاتخاذ القرار النهائي بالتنفيذ ، لافتا إلى أن هناك أمور أخرى يجب أن توضع في الاعتبار ، بينها تحديد المسار المناسب للمترو ، من حيث التكلفة المادية والأمثل هندسيا ، حيث إن الخط يحتاج لنزع ملكيات وإزالة وحدات سكنية ، فضلا عن إجراء تحويلات بخطوط المياه والصرف الصحي.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، الموافق 28 مارس من العام الحالي 2019 ، أكد المهندس أيسر رأفت ، أن تنفيذ المشروع يتوقف على موافقة تخصيص جزء من الميزانية هذا العام له ، وذلك في ظل حجم المشروعات الضخم ، الذي تنفذه وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير بشكل عام ، وهيئة الأنفاق بشكل خاص.

بدوره ، تحدث عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب ، النائب جمال محفوظ ، عن تفاصيل مد الخط الثاني للمترو إلى مدينة قليوب في محافظة القليوبية ، موضحا أن الأمور تسير بصورة جيدة ، نحو تحقيق الحلم الذي ينتظره أهالي قليوب منذ 14 عامًا.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، أوضح عضو مجلس النواب ، أنه عقب دخوله إلى البرلمان ، حمل على عاتقه مد خط المترو إلى قليوب ، لكن المقترح المقدم لوزير النقل في العام 2016 تم رفضه ، لعدم الجدوى الاقتصادية ، حتى حصل في النهاية على موافقة الوزارة في بداية العام 2017 ، كما حصل على موافقة وزارة التخطيط بإدراج 20 مليون جنيه ، على إحدى الشركات لعمل دراسة الجدوى ، في موازنة 2017 / 2018 ، والتي تم طرحها على 5 شركات ، وفي بداية هذا العام ، فازت شركة سيسترا الفرنسية بالمزاد ، وذلك بالتعاون مع شركة باخوم للاستشارات الهندسية.

ولفت النائب جمال محفوظ ، إلى أن الخط الجديد يتضمن 5 محطات ، هي “التلاجة ، ميت نما ، ميت حلفا ، العوزام ، وقليوب” ، وذلك بطول 8.7 كيلو متر ، وبتكلفة قدرها نحو 8 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من تصميمات هذا الخطج ، في بداية العام المقبل 2020 ، وبعدها يبدأ التنفيذ مباشرة.

وزاد عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب ، أنه وفقًا للدراسات التي أجريت ، فإن الشركة المنفذة “سيسترا” ، سوف تنتهي من التنفيذ في العام 2023 ، وسوف يتم تقديم الخدمة إلى نحو 70 ألف راكب.

المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، لمهندس أيسر رأفت ، أضاف أن المترو من أغلى المشروعات في العالم من حيث التكلفة ، وأن شركات سينسترا الفرنسية ومكتب باخوم للاستشارات الهندسية ، يتوليان إجراء دراسات الجدوى في جميع خطوط المترو في الأقاليم ، متابعا أن الحكومة تستهدف المحافظات الأكثر كثافا ، بهدف تعميم مشروع المترو ، ومحافظة المنصورة سوف تكون أولى المحافظات المبشرة بدخول المترو ، وبدأت الشركة الفرنسية تقديم عدة مقترحات للمفاضلة بينها.

محافظ الدقهلية ، الدكتور كمال شاروبيم ، كشف عن وجود 7 سيناريوهات للشركة الفرنسية ، والتي يأتي في مقدمتها إجمالي التكلفة وتغطية المسارات المقترحة ، لجميع المناطق في مدينة المنصورة ، فضلا عن عدد الركاب في اليوم الواحد ، وكذلك مدى تأثير الشبكة على خفض الكثافة المرورية في شوارع المنصورة.

وفي وقت سابق ، اقترحت الشركة الفرنسية إنشاء 3 خطوط لمترو الأنفاق ، وذلك بإجمالي طول 25,1 كيلو متر ، وتضم 37 محطة ، المحطة الواحدة تحتاج إلى 50 مترا ، بينما يتضمن السيناريو المقترح 3 مسارات ، الأول من المحطة الجديدة حتى الجامعة ، بطول 8,6 كيلو متر ، أما المسار الثاني فسوف يكون من الجامعة حتى جنوب طلخا ، وذلك بطول 9,6 كيلو متر ، بينما يبدأ المسار الثالث والأخير ، من سندوب وينتهي في طلخا بطول 6.9 متر.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم ، سعي محافظة الدقهلية نحو تحديد المسارات الثلاثة ، طبقا للجدول الزمني المحدد ، لافتا إلى أن المحافظة قد تبدأ في أحد السيناريوهات المقترحة ، وعلينا توفير التمويل اللازم من خلال الحكومة ، ليكون مترو أنفاق المنصورة هو الأول في جميع المحافظات المصرية ، بعد محافظة القاهرة.

وفيما يتعلق بمترو أنفاق الإسكندرية ، قال أيسر رأفت ، إن معدلات دراسات الجدوى تسير في مسارها الطبيعي ، وأن الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، تدرس جميع الاقتراحات والرؤى التي تراعي طبيعة المكان والجدوى الاقتصادية للمشروع ، لافتا إلى أن هناك 3 سيناريوهات مقترحة قبل تنفيذ المشروع ، بينها تجديد الترام القديم وتطويره ، أو تحويله إلى قطار مكهرب ، أو استبداله بخط مترو.

وأوضح المتحدث الرسمي باسمن الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، أنه في جميع الحالات ، فسوف يكون مسار الخط موجودا بالفعل ، إلا أنه يوجد أكثر من 50 تقاطعا ، هذه التقاطعات تتطلب تكاليف مالية إضافية ، بهدف تحويل التقاطعات إلى كباري أو أنفاق.

وزاد أيسر رأفت ، أن الاختيار النهائي لوسيلة النقل الأنسب ، يتوقف على الكثافة السكانية التي يقدم لها الخدمة ، وكذا العائد الاقتصادي للمشروع ، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية ، مدينة سياحية موسمية في فصل الصيف فقط ، وتكون مكتظة في 4 شهور فقط في فصل الصيف.