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تسببت الشبورة المائية اليوم الخميس في وقوع حادث تصادم بين ستة سيارات على الطريق الدولي الساحلي القائم أمام “قرية الطرفاية” التابعة لمركز كفر الدوار في البحيرة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

الشبورة تتسبب بحادث تصادم يسفر عن إصابة 8 بين 6 سيارات بالبحيرة

وقع حادث التصادم بين السيارة “تنك”،والتي تحمل رقم “ذ م ر 3825″، وهي محملة بما يقارب من 45 ألف طن “بنزين 92″، وبين أتوبيس يحمل رقم “س ب ب 4518″، وسيارة فئة ميكروباص تحمل رقم “ع ب ج. 8241″، وسيارة أخرى ميكروباص رحلات الغربية التي تحمل رقم “12876”،، وسيارة تحمل رقم 154777 نقل غربية، والتي كانت محملة بالأعلاف، وسيارة أخرى ميكروباص تحمل رقم “ب ص 2829″، سيارة تاكسي إسكندرية تحمل رقم “س م ل 5741”.

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وقد أسفر الحادث عن إصابة ما يقارب من 8 مواطنين من ركاب السيارات الستة، وقد تم نقل سبعة من المصابين في الحادث إلى مستشفى خاص قائم في محافظة الإسكندرية، ونقل المصاب الثامن إلى مستشفى كفر الدوار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري عرض المحضر على “النيابة العامة”، من أجل مباشرة التحقيقات، وقد تم إزالة آثار حادث التصادم من على الطريق.

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