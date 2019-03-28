موشن جرافيك.. من الإفتاء لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج

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أكدت “دار الإفتاء المصرية” على أن القدس الشريف، والمسجد الأقصى له منزلة عظيمة بشريعة الإسلامية، حيث أنه أولى القبلتين، وثالث الحرمين، كما أنه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأراضي المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين.

قامت دار الإفتاء المصرية الدار بنشر فيديو “موشن جرافيك”، والذي قد تم أنتاجه من قبل وحدة الرسوم المتحركة، اليوم الخميس، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، والتي تم فيها الإسراء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم العروجُ منه إلى السموات العلى.

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وتعد حادثة الإسراء والمعراج تكريميًا إلهيًا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واصطفاء له، ولامته على العالمين كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”.

أشارت دار الإفتاء المصرية إلى مكانة “المسجد الأقصى” لدى جموع المسلمين، وأكدت على أهميته، واستدلت دار الإفتاء على هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، “الذي رواه أبو ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: المَسْجِدُ الحَرَامُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: المَسْجِدُ الأَقْصَى، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً”.

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