إشادة من مرصد الإفتاء بتحذير مسؤولة أوروبية من خطر الإسلاموفوبيا

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أعرب مرصد الإسلاموفوبيا، والذي تبع دار الإفتاء المصرية عن الإشادة بالتصريحات الصادرة عن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، والتي حذرت خلالها من “الإسلاموفوبيا”، وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الإسلاموفوبيا لا تهدد المسلمين فقط، ولكنها تهدد المجتمع بأسره”.

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا في بيان صادر عنه اليوم الخميس، “أن فيديريكا موجيريني قد شددت على أن قوة مجتمعاتنا تكمن بتنوعها، وأوضحت أن كل ما يهاجم تنوع المجتمع يهاجم المجتمع بأسره، وليس شريحة فقط”.

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وأضاف مرصد الإفتاء، أن تلك التصريحات جاءت أثناء زيارة فيديريكا موجيريني إلى باكستان خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر صحفي عقد مع وزير خارجية باكستان، حيث استشهد تسعة من الباكستانيين في الجريمة الإرهابية النكراء التي وقعت بالدولة النيوزيلندية، وقَتل فيها إرهابي يميني أبيض خمسين من المصلين بمسجدين قائمين في مدينة كرايستشيرش يوم 15 من شهر مارس الحالي لعام 2019.

ولفت مرصد الإسلاموفوبيا النظر إلى أنه قد سبق وتم دق ناقوس الخطر، من خلال التقارير، والدراسات، كما تم إطلاق التحذيرات مما تجلبه الإسلاموفوبيا من شر على جميع أنحاء العالم باعتبارها إرهاب عابر للحدود.

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