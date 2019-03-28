بالفيديو.. الأرصاد الجوية تعلن عن تقلبات جوية بداية من السبت القادم

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أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، “إن طقس اليوم الخميس سوف شهد ارتفاع بدرجات الحرارة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية”.

ولفت إلى وجود شبورة مائية تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية خلال ساعات الصباح الباكر، خصوصًا في المناطق القريبة من المناطق المزروعة والمسطحات المائية.

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جاءت تصريحات الدكتور أحمد عبدالعال خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “صباح البلد”، الذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “صباح البلد”، اليوم الخميس.

وأضاف، “بداية من غد الجمعة سوف تشهد الدولة المصرية حالة من عدم الاستقرار الأحوال الجوية المتمثلة بانخفاض في درجات الحرارة، إلى جانب زيادة نشاط رياح على محافظة القاهرة، مناطق الوجه البحري، وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار في الجو بداية من يوم السبت القادم.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص من أجل سقوط الأمطار، على السواحل الشمالية والوجه البحري ، بينما طقس محافظة القاهرة سوف تشهد أمطارًا متوسطة وخفيفة، وكذلك على مناطق شمال الصعيد.

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