إنفوجرافيك.. مصر الأولى عربياً في تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2019

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أعلن الموقع المتخصص في النواحي العسكرية “جلوبال فاير باور”، عن تصنيف أقوى الجيوش في كافة أنحاء العالم خلال العام الراهن 2019، وأسفرت النتائج عن احتلال الجيش المصري المرتبة الأولى عربيًا وإفريقيًا، احتل المركز الثاني عشر عالميًا.

أوضح الموقع العسكري، إن جمهورية مصر العربية، تمتلك واحدة من أكبر الجيوش في القارة إفريقيا مع تزايد الصناعات المحلية العسكرية.

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وقد أعد الموقع العسكري، جلوبال فاير باور” التصنيف، حيث تم الاعتماد فيه على 55 عاملا، من أجل تحديد مؤشرات القوة لكل جيش، من الجيوش العسكرية، ولا يعتمد الترتيب على العدد الإجمالي فقط الخاص بالأسلحة الموجودة لدى في الدولة، ولكن يركز بدلًا من ذلك على تنوع السلاح، وتطور التكنولوجيا العسكرية المستخدمة.

وأوضح الموقع العسكري، أن صيغة الترتيب العسكري تسمح إلى الدول الصغيرة، التي تعد أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية العسكرية، بالتنافس مع الدول التي تعد أكبر من ناحية المساحة، والتي تعد الأقل من ناحية التطور العسكري.

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