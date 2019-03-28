النساء تتعاطى الترامادول.. كافة موظفي الدولة يخضعون لإجراء تحليل المخدرات

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أعلنت مدير إدارة المعامل بالأمانة العامة للصحة النفسية في وزارة الصحة والسكان الدكتورة ريم الساعي، إن جميع موظفي جمهورية مصر العربية سوف يخضعون إلى إجراءات تحليل المخدرات.

وأضافت الدكتورة ريم الساعي، “أن حملات تحليل المخدرات خلال السنوات السابقة، كانت ترتكز على الرجال في المصالح، والجهات الحكومية، لكن المرحلة القادمة سوف تشهد إجراء التحليل لكافة الفئات الرجالة، والنساء، وبالتالي تتواجد الفرق الطبية بها ممرضة، وممرض أثناء أخذ العينة، من أجل منع أي تلاعب”.

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تستهدف الحكومة المصرية إلى إجراء تحليل بشكل مفاجئ إلى كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية، من أجل الكشف عن متعاطي المخدرات، والتعامل معهم تبعًا لمشروع القانون الجديد الذي يُجيز فصلهم، بعد الموافقة على مشروع القانون خلال فعاليات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل أيام قليلة.

وقد ورد في مشروع قانون الذي أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة عليه، بتعين إجراء التحليل بشكل مفاجئ، من خلال الجهات المختصة تبعًا إلى الخطة السنوية، التي تُعدها تلك الجهات، على أن يكون التحليل في تلك الحالة يجري تحليل استدلالي، وذلك بعد الحصول على عينة من التحاليل من العامل، وإجراء التحليل بحضوره.

وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريز العينة، ويتم إيقاف الموظف بقوة القانون عن العمل، وقد تم توجيه سؤال إلى الدكتورة ريم الساعي، عن النسب تعاطي النساء للمواد المخدرة، وأوضحت، “إن نسبة السيدات أصبحت كبيرة خلال الفترة السابقة بين اللائي تم فحص بعضهن عبر عينات حملات تحليل المخدرات”.

وأشارت إلى وجود بعض من السيدات تتناولن الترامادول من أجل تحمل الألم، أو تحمل ظروف النفسية السيئة، أو تحمل مشقة العمل، ويجب أن تكون هناك توعية للجميع من استخدام تلك المواد المخدرة”.

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن صندوق علاج ومكافحة الإدمان يقدم علاج إلى من يبادر في التقدم لمعالجته من الإدمان خلال الوقت الراهن بشكل مجاني، بشكل سري، وتم الإعلان عن هذا عن طريق الخط الساخن “16023”، إلى للصندوق بالجهات والمصالح الحكومية، بهدف العمل على البدء في إجراءات تلقي العلاج بشكل فوري.

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