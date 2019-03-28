الحكومة تخطط لحظر التوك توك.. و”المصادرة” أو “القرض” مصير المتضررين

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شهد الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين ، الذي الخميس الماضي ، مناقشة فتح ترخيص سيارات الميني فان التي تحمل 7 ركاب ، لتكون بديلًا لمركبة التوك توك ، وحضر الاجتماع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء.

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موقع “مصر 365” ينشر في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته عن القرار الجديد الذي صدر خلال اجتماع مجلس المحافظين ، وتبدأ الحكومة العمل به خلال الفترة المقبلة ، وهو كما يلي:

مساعد وزير التنمية المحلية ، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، الدكتور خالد قاسم ، قال إن القرار الجديد يهدف إلى تقليل حدة الزحام ، وكذا القضاء على العشوائية التي تشوه منظر المدن المخططة ، بسبب سير مركبة التوك توك بها.

يتضمن القرار الجديد ، حظر سير التوك توك بشكل كامل ، في المدن والمناطق المخططة ، وذلك بعيدًا عن القرى والنجوع والعشوائيات ، لن يتم السماح نهائيًا بوجود أي توكتوك في هذه المناطق.

لم تحدد حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، أو وزارة التنمية المحلية ، برئاسة اللواء ، نوعًا بعينه لسيارات الميني فان ، المقرر أن تكون بديلًا للتوك توك ، لكن يشترط أن تكون السيارة التي سوف يتم ترخيصها ، مصممة لنقل 7 ركاب.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، قال خالد قاسم ، إن السيارات الميني فان موجودة بالفعل ، وتعمل “أجرة” رغم أن رخصتها ملاكي ، مضيفا: “السيارات دي موجودة وبترخص ملاكي ، وفي نفس الوقت بتشتغل أجرة”.

المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، أكد أنه لن يتم السماح بوجود أي توك توك في أي مدينة ، خاصة في العاصمة ، موضحا: “أي توكتوك هنلاقيه في المدينة هيتشال ويتصادر”.

ولفت الدكتور خالد قاسم ، إلى صدور كتاب دوري من جانب المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، بتفعيل القرار ، على أن يتم إخطار إدارات المرور في مختلف المحافظات للبدء في تنفيذه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، أن سائقي التوك توك المتضررين من القرار الجديد ، والذين يعملون في نطاق المدن والمناطق المخططة ، يمكنهم الحصول على قرض من وزارة التنمية المحلية ، عبر “مشروعك” لفتح استثمار خاص بهم.