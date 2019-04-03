أهم اغانى رمضان القديمة والحديثة .. ذكريات الطفولة في رمضان

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في شهر رمضان الكريم تسود اجواء البهجة والسعادة في الوطن العربي ونستمع جميعنا لأغاني الشهر الكريم سواء في القنوات التليفزيونية أو تشغيلها عبر الإنترنت، ونحن الآن سنوضح لك أهم اغانى رمضان مع توضيح الموضوع الذي تتحدث عنه الأغنية والمطرب والملحن.

اغنية هلال رمضان

ربما نستمع جميعنا لهذه الأغنية في بداية شهر رمضان الكريم، فكلمات الأغنية تعبر عن رجوع شهر رمضان عند ظهور الهلال ومظاهر الإحتفال من الفوانيس والزينة ومسحراتيه رمضان.

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غناء: إيهاب توفيق.

إنتاج: محسن جابر.

مخرج الكليب: تامر حربي.

اغنية رمضان كريم

من اجدد أغاني رمضان غناها المطرب الشعبي المصري حكيم في مسلسل رمضاني يسمي “رمضان كريم”، يتحدث عن اجواء شهر رمضان والاجواء السعيدة في هذه الشهر الكريم ومظاهر العبادة.

غناء: حكيم.

إنتاج: كريم السبكي وخالد السبكي.

الحان: هاني فاروق.

تأليف: اسلام خليل.

مخرج الكليب: سامح عبد العزيز.

أغنية رمضان هل علينا

هذه الاغنية ايضًا ربما نستمع لها عادةً في بداية شهر رمضان فهي تتحدث عن لحظة ظهور الهلال وإعلان بداية شهر رمضان الكريم والأجواء الرمضانية السعيدة.

غناء: إيهاب توفيق.

إنتاج: محسن جابر.

مخرج الكليب: تامر حربي.

اغنية رمضان جانا

من أكثر الأغاني استماعًا في شهر رمضان الكريم، فتعتبر عادة الإستماع لها اساسية في هذا الشهر ومن مظاهر الإحتفال بقدوم الشهر الكريم ومن مصادر السعادة لما تشعرك به من راحة نفسية.

غناء: محمد عبد المطلب.

اغنية مرحب شهر الصوم

مثلها مثل حال أغنية رمضان جانا فجميعنا استمعنا كثيرًا لهذه الأغنية في كل شهر رمضان، سواء في القنوات التليفزيونية والتى تعاد الأغنية كثيرًا بها أو في الشوارع، من أجمل اغاني شهر رمضان.

غناء: عبد العزيز محمود.

اغنية وحوى يا وحوى

جميعنا بالطبع نستمتع برؤية الفوانيس في شهر رمضان والذي تعتبر من مظاهر الإحتفال الأساسية في هذا الشهر من زمن بعيد، وفوانيس الأطفال الصغيرة في العادة تكون مدمجة بهذه الأغنية وتبدأ في الغناء عند تشغيل الفانوس، ومعني كلمة “وحوي” هو اقتربوا، و “ايوحا” معناها هلال رمضان.

غناء: أحمد عبد القادر

اغنية افرحوا يا بنات

اغنية موجهة للبنات تدعوهم للفرحة بقدوم شهر رمضان والإحتفال بالفوانيس.

غناء: الثلاثي المرح.

اغنية اهو جه يا ولاد

هذه الأغنية ايضًا تعتبر من مظاهر الإحتفال بالشهر الكريم وبقدومه، تتحدث عن شهر رمضان والخير الكبير الذي يجلبه عند قدومه، وعن الإحتفال بالفوانيس.

غناء: الثلاثي المرح

اغنية سبحة رمضان لولي و مرجان



تتحدث الأغنية عن أيام رمضان الثلاثون وعن أيام عيد الفطر الثلاث وعن مظاهر التعبد في شهر رمضان الكريم والصيام والإفطار والدعاء لله والخير الكبير الذي يجلبه شهر رمضان علي بلاد المسلمين وايضًا مظاهر الإحتفال بعيد الفطر.

غناء: الثلاثي المرح

اغنية يا بركه رمضان خليكى



نستمع لهذه الاغنية في نهاية شهر رمضان في العادة، تتحدث الأغنية عن بركة شهر رمضان الكبيرة والتي يدعو محمد رشدي بأن تظل بركة رمضان طوال العام حتي يأتي شهر رمضان مرة أخري لسعادتنا الكبيرة بسبب بركة شهر رمضان الكريم.

غناء: محمد رشدي.

تأليف: محمد الشهاوي.

الحان: حسين فوزي.

إخراج: مهدي القماطي.

إبتهال رمضان أهلا



هذا إبتهال من إبتهالات الشيخ الكبير سيد النقشبندي يتحدث فيه عن مظاهر العبادة في شهر رمضان وقراءة القرآن وبركة رمضان الكبيرة التي تهل علينا، من أفضل ما يمكنك الإستماع له في شهر رمضان الكريم.

تقديم: الشيخ سيد النقشبندي.

اغنية أهلا رمضان



يرحب الشيخ امام بشهر رمضان وبهلال رمضان الذي إنتظره كثيرًا إلي أن هل علينا.

تقديم: الشيخ امام.

الحان: الشيخ امام.

اغنية و الله بعوده يا رمضان

من أغاني الترحيب بشهر رمضان الكريم وبعودته بعد إنتظار كبير يعتبرها الكثير من افضل اغاني شهر رمضان لما تتحدث عنه من غفران الذنوب في شهر رمضان والنعم والخير الكبير الذي يحل علينا في شهر رمضان.

غناء: محمد قنديل.

اغنية رمضان

يتحدث ماهر زين عن شهر رمضان و نور هلال رمضان الذي اقبل علينا مع قدوم شهر رمضان الكريم، ويتحدث عن زيادة الألفة والحب بين الأشخاص في شهر رمضان وعن زيادة الخير والبركة في الشهر الكريم وانه يعتبر كدواء للروح.

غناء: ماهر زين.

إخراج: حمزة جمجوم.

اغنية غربة

يتحدث حمزة نمرة عن مسحراتي رمضان الذي يأتي ليوقظ النائمين للسحور، وعن شهر رمضان الكريم وأيامه الخفيفة و المريحة للقلب والنفس و عن مظاهر الإحتفال بالشهر الكريم وفوانيس رمضان ومظاهر العبادة.

غناء: حمزة نمرة.

اغنية اصوم عن كل الخطاية

تبرز الأغنية مظاهر العبادة في شهر رمضان والصيام الذي يغفر الكثير من الذنوب.

غناء: حسين الجسمي.

اغنية شوفوا رمضان وخفه دمه

تتحدث الاغنية عن خفه شهر رمضان علي القلوب وعن مظاهر العبادة والصيام وفوانيس شهر رمضان.

اغنية والله لسه بدري يا شهر الصيام

“والله لسه بدري والله يا شهر الصيام”، جميعنا نشعر بأن شهر رمضان مر بسرعة كبيرة عن أي شهر اخر وهذا ما تتحدث عنه الاغنية وعن مقدار السلام النفسي الذي يجلبه لنا شهر رمضان.

غناء: شريفة فاضل.

اغنية هاتو الفوانيس



من مظاهر الإحتفال بشهر رمضان هو “الفوانيس” التي تملء الشوارع في هذا الشهر، وفي هذه الأغنية يتحدث محمد فوزي عن الفوانيس وعن شهر رمضان الكريم وعن الإفطار والسحور ومسحراتية رمضان.

غناء: محمد فوزي.