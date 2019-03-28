7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق 2000 متر تابعين لمنطقة ٱثار الهرم

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تكثف قوات الحماية المدنية في محافظة الجيزة ، جهودها من أجل السيطرة على حريق هائل ، شب قبل قليل في قطعة أرض فضاء في شارع الهرم ، تابعة لوزارة الٱثار.

كان مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية في محافظة الجيزة ، تلقى بلاغا من شرطة النجدة ، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة في منطقة مشعل.

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وعلى الفور ، وجه اللواء هشام صادق ، مدير الحماية المدنية في محافظة الجيزة ، بدفع 7 سيارات إطفاء بقيادة النقيب باسل مشالي ، للسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث ، عن أن الحريق اندلع في قطعة أرض فضاء ، تابعة لهيئة الآثار ، وأن المنطقة المشتعلة على مساحة 2000 متر ، وذلك إثر امتداد النيران لكمية من المخلفات والأشجار.

وأدى الحادث إلى حالة من الزحام المروري في شارع الهرم ، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات ، وتسيير حركة السيارات.