رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة البحرية.. “الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس غدًا الجمعة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الخميس، الموافق 28 مارس، بيانًا يتضمن تفاصيل أحوال الطقس ليوم غدٍ الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا، غير مستقر.

وأضاف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أ طقس الغد يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيانهم عن أحوال الطقس، أن هناك نشاط للرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وسيناء، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبخصوص حالة البحرين، ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية ، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فإنها تكون مضطربة، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

ووفق ما نشرت هيئة الأرصاد الجوية ، يعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

شبين الكوم 16 26

طنطا 15 26

دمنهور 13 25

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 22

مطروح 14 19

السلوم 13 21

سيوة 11 22

بورسعيد 15 24

دمياط 14 24

الزقازيق 14 26

الإسماعيلية 14 27

السويس 14 26

العريش 12 24

رفح 11 23

رأس سدر 15 26

نخل 06 26

نويبع 17 26

طابا 15 25

كاترين 07 21

الطور 16 28

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 14 31

بنى سويف 13 32

المنيا 13 34

أسيوط 14 32

سوهاج 13 32

قنا 14 32

الأقصر 15 33

أسوان 16 33

أبوسمبل 15 32

الوادي الجديد 14 33

شلاتين 17 28

أبورماد 18 27

راس حدربة 19 26

حلايب 18 26