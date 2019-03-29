زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات مطلع يوليو

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، المستشار نادر سعد ، إن الموازنة الجديدة للدولة 2019 / 2050 ، تضمنت زيادة في بند الأجور للعاملين في الدولة والمعاشات.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” ، المذاع على قناة الحياة ، أضاف المستشار نادر سعد ، أن الموازنة الجديدة للدولة تاريخية لصالح المواطن ، وتضمنت زيادة في كل البنود “اللي زيادتها فايدة للشعب” ، فضلا عن تخفيض في كل البنود “اللي تخفيضها فايدة للشعب”.

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وزاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن الموازنة شهدت زيادة في بنود برامج الحماية المجتمعية المختلفة ، بهدف معالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والإسكان الاجتماعي ، موضحا أن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ، جاءت بنسبة 30% ، وهي أكبر زيادة في تاريخ مصر ، بواقع 130 مليار جنيه.

وأوضح المستشار نادر سعد ، أن البنود التي شهدت تخفيضا في الموازنة الجديدة ، هي الدين العام ، الذي تستهدف الدولة خفضه إلى 89% ، وبحلول العام 2022 ، سوف يصل حجم الدين العام الإجمالي لـ80% من الناتج القومي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن الموازنة الجديدة تضمنت كذلك إجراءات زيادة أجور العاملين في الدولة ، اعتبارا من بداية تطبيق الموازنة العامة في يوليو المقبل ، لافتا إلى أن أصحاب المعاشات ، لهم نصيب من الزيادات في الموازنة ، وذلك بعد سحب الاستشكال الذي قدمته الحكومة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.