الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: موجة شديدة البرودة تستمر 4 أيام

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نصحت إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور محمود شاهين ، اليوم الجمعة الموافق 29 مارس من العام الحالي 2019 ، المواطنين ، بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيفها بشكل مبالغ فيه ، خاصة خلال فترة التقلبات الجوية ، التي تشهدها البلاد خلال الأربعة الأيام المقبلة.

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كما نصحت إدارة التحاليل والنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط ، ومتابعة النشرات الجوية أولا بأول ، لمعرفة آخر مستجدات الطقس.

ودعت إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، إلى عدم التعرض المباشر للأتربة والمناطق المكشوفة ، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية.

وطالبت إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، السائقين ، بتطبيق تعليمات المرور والقيادة بهدوء ، وكذا توخي أقصى درجات الحذر عند القيادة على الطرق السريعة ، بسبب انخفاض الرؤية في أثناء سقوط الأمطار ، فضلا عن وجود نشاط للرياح والأتربة خلال الأسبوع المقبل.

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، توقعوا في نشرة أخبار الطقس التي تصدر عن الهيئة يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن يكون طقس الأيام المقبلة شديد البرودة ، فضلا عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، وكذا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ، يكون بمعدل 5 إلى 6 درجات ، متوقعين أن تستمر الموجة شديدة البرودة ، حتى يوم الإثنين المقبل.