تعرف على.. 9 معلومات عن نجدة المستهلك للشكاوى عبر الماكينات والسيارات

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صرح جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق خدمة تعد جديدة إلى المواطنين تحت مسمى سيارات “نجدة المستهلك”، من أجل العمل على استكمال لعملية تطوير الخاصة بجهاز حماية المستهلك، إلى جانب العمل على إعلان نيته الجهاز في طرح “ماكينات إلكترونية”، بالشوارع، وكافة الميادين تكون أشبه بماكينات “الصراف الآلي”، حتى يستطيع المواطن من خلالها تلك الماكينات تقديم شكواه بدلا من الاتصال عن طريق الهاتف.

9 معلومات عن “نجدة المستهلك” للشكاوى

تستعرض موقع مصر 365، أهم المعلومات عن “نجدة المستهلك”، وعن الماكينات الجديدة الإلكترونية الخاصة بجهاز حماية المستهلك.

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صرح جهاز حماية المستهلك عن منح السيارات حق “الضبطية القضائية”.

الماكينات الإلكترونية الخاصة بجهاز حماية المستهلك سوف يتم وضعها بالمتاجر، وكذلك في المولات التجارية، وكافة الميادين العامة، وكذلك بالمطارات، وفي محطات القطارات من أجل سهولة وصول المواطن المصري إلى تقديم شكوى إلكترونية من خلال تلك الماكينات.

سوف يتم توفير الماكينات الإلكترونية بداية الأمر في محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية، ومحافظة أسوان ومدينة شرم الشيخ، على أن يتم تطبيق في باقي المحافظات تباعا.

يتم استخدامها من قبل العاملون بجهاز حماية المستهلك ممن منحوا حق “الضبطية القضائية”.

سوف يتم توزيع ما يقارب من 16 سيارة نجدة، تحمل شارة “إنذار”، مثل إشارة الإنذار التي توجد في سيارات الشرطة والدوريات المرور.

تم تجهيز “نجدة المستهلك” بخدمة “جي بي إس” من أجل متابعة خط سيرها، والتحكم في تحركاتها.

تتمركز السيارات بالأسواق الشعبية، وكذلك المتاجر من أجل العمل على رصد، ومتابعة كل ما هو متعلق بحركة الشراء، البيع والشراء.

يستطيع المواطن المصري من خلال الماكينات الإلكترونية العمل على تقديم الشكوى دون الاتصال عن “الهاتف المحمول”.

سوف يتم تطبيق الماكينات الإلكترونية لأول مرة في العالم داخل جمهورية مصر العربية.

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