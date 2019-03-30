الأرصاد: الطقس السئ يضرب المحافظات.. وأمطار رعدية بالإسكندرية وغلق الموانئ البحرية

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الدورية حول تفاصيل الطقس، وخلال النشرة توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، الموافق ٣٠ مارس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مُعتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وحسب ما جاء في نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فأنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيناء، والتي تكون رعدية. كما تتساقط الأمطار على الوجه البحري، والقاهرة، ومناطق من شمال الصعيد.

وأكدت نشرة خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد موجة من الطقس السئ التي يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

كذلك تنشط الرياح الجنوبية الغربية المُثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء؛ وهو ما يزيد من الشعور ببرودة الطقس، وأشارت النشرة إلى أن الرياح تصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبخصوص حالة البحرين، تابع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في نشرتهم أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

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هذا فيما توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، سقوط أمطار غزيرة على البلاد اليوم السبت على السواحل الشمالية، بينما تقل حدتها على بعص محافظات الوجه البحري والقاهرة، وسيناء، وخليج السويس، ووسط الصعيد.

وقام المركز بنشر صور وخرائط بيانية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ترصد المناطق التي تتعرض اليوم لسقوط أمطار وكتب مدير مركز التنبؤات معلقًا: “ستسقط أمطار خلال فترة التنبؤ تتراوح بين متوسطة وشديدة علي السواحل الشمالية والغربية، وتقل حدتها على السواحل الشمالية الشرقية، ومحافظات الوجه البحري”.

وطالب المركز، المسؤولين بالمحافظات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرر التي قد تنتج عن الأمطار الشديدة خاصة بالمناطق الساحلية.

وكان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف عن المناطق الأكثر تعرضًا لفرص سقوط الأمطار والرياح خلال فترة التقلبات الجوية بدءًا من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المُقبل.

وأضاف شاهين، أن البلاد تتعرض لعواصف شديدة وتنشط الرياح المحملة بالأتربة والرمال التي تنشط على المناطق الجنوبية والغردقة ومناطق من سيناء، مضيفًا أن الرياح تبلغ أقصى سرعتها في ذروة النشاط اليوم السبت وغدا الأحد وسعتها تتراوح بين 40 و45 كيلو مترًا في الساعة وقد تصل لحد العاصفة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق ٣٠مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 20

شبين الكوم 15 19

طنطا 14 19

دمنهور 13 18

الإسكندرية 13 18

بلطيم 13 19

مطروح 12 18

السلوم 11 17

سيوة 10 20

بورسعيد 16 20

دمياط 15 19

الزقازيق 13 19

الاسماعيلية 12 20

السويس 14 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 16 22

نخل 12 20

نويبع 18 23

طابا 13 22

كاترين 08 13

الطور 16 23

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 19 26

مرسى علم 19 25

الفيوم 14 20

بنى سويف 13 20

المنيا 14 21

أسيوط 14 22

سوهاج 15 22

قنا 16 23

الأقصر 16 24

أسوان 17 26

أبوسمبل 16 26

الوادى الجديد 14 24

شلاتين 17 31

أبو رماد 18 30

رأس حدربة 19 27

حلايب 18 28

وقد ضربت موجة من الطقس السيئ اليوم السبت محافظة الإسكندرية، وصاحبت تلك الموجة عواصف ورياح غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة، حتى وصلت درجة الحرارة في عروس البحر الأبيض المتوسط إلى 13 درجة للكبرى و8 درجات للصغرى، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 60 عقدة.

ومن ناحيتها قررت إدارة حركة السفن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب ارتفاع الأمواج بينما تصل سرعة الرياح إلى معدلات لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وصرح رضا الغندور، المتحدث باسم الميناء، أنه بالرغم من إغلاق الموانئ إلا أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الموجودة على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء مستمرة بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

فيما أصدر اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، توجيهاته لإدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأعلن “عطية” رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بمركز العمليات ووحدات الحمايةالبحرية وضرورة جاهزيتها لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.