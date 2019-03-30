عاجل.. السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور وعلاوة استثنائية لكافة العاملين بالدولة

Advertisements

خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية، اليوم السبت، الموافق ٣٠ مارس، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قرار هام وبشرى سارة لجميع العاملين بالدولة حيث قرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

بموجب هذا القرار يرتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، كذلك أعلن الرئيس منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها، وتأتي تلك العلاوة في إطار العمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو ما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة.

Advertisements

وبناء على هذا القرار يكون الحد الأدنى لموظف الدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه، كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019.

تم الإعلان عن تلك القرارات ، خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.

وخلال الاحتفالية توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحية تقدير واعتزاز للمرأة المصرية في عيدها، قائلا: “المرأة الأم هي الظهر الساند ونبع الخير وطاقة العطاء والتضحية، والأم المصرية لا يفي قدرها أي كلمات أو تعبيرات أدبية فهي الشريك الوفي المخلص، وسبب الابتسامة والسعادة وقرة عين الأمهات والآباء، وتطور ورقي أي مجتمع يقاس بتطوره الثقافي والمعرفي ومساهمات المرأة، والتي لها دور كبير في تنمية المجتمع وتطوره، كما وصلت لجميع ميادين العمل الوطني مساهمات بفاعلية في بناء مصر بفضل المرأة”.

Advertisements

وأضاف السيسي في كلمته” المرأة المصرية أثبتت أنها طرف أساسي في معادلة الوطن وشريكا مكتملا في جميع تحدياته، وأثبتت أنها خط الدفاع الأخير وحملت ضمير الوطن وحافظت على هويته، ويجب دراسة مشاركة أكبر للمرأة في سوق العمل”.

وتابع رئيس الجمهورية :”ندعو الحكومة لوضع تشريعات مناسبة لحماية المرأة من كافة أنواع العنف المعنوي والجسدي، وكلف الحكومة بدراسة أعمق لظاهرة الغارمات والحد منها، وكلف بصياغة مشروع لإعداد الشباب لمسؤولية الزواج على غرار مبادرة (مودة)، ويجب وضع آليات لتساهم في تحقيق نجاح الشباب في بناء أسرهم”.

وفي نهاية كلمته دعا السيسي لمزيد من المشاركة السياسية للمرأة وفي مختلف القطاعات، وطالب سيادته باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي وتوفير التكنولوجيا للمرأة”، مشيرا إلى أن حسن معاملة المرأة يعكس تحضر الشعوب وتقدمها.

كما دعا السيسي إلى تعديل قانون الخدمة المدنية لتأهيل الفتيات للالتحاق بسوق العمل.

جدير بالذكر أن ذلك كان خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.