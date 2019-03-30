برعاية رئيس الجمهورية.. إطلاق حملة للكشف المبكر عن الأورام لدى السيدات

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الموافق ٣٠ مارس، احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.

وخلال إلقاء كلمته وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز للمرأة المصرية في عيدها، حيث قال: “المرأة الأم هي الظهر الساند ونبع الخير وطاقة العطاء والتضحية، والأم المصرية لا يفي قدرها أي كلمات أو تعبيرات أدبية فهي الشريك الوفي المخلص، وسبب الابتسامة والسعادة وقرة عين الأمهات والآباء، وتطور ورقي أي مجتمع يقاس بتطوره الثقافي والمعرفي ومساهمات المرأة، والتي لها دور كبير في تنمية المجتمع وتطوره، كما وصلت لجميع ميادين العمل الوطني مساهمات بفاعلية في بناء مصر بفضل المرأة”.

وأضاف السيسي في كلمته إن المرأة المصرية أثبتت أنها طرف أساسي في معادلة الوطن وشريكا مكتملا في جميع تحدياته، كذلك أثبتت أنها خط الدفاه الأخير، مشيرا إلى أن المرأة المصرية حملت ضمير الوطن وحافظت على هويته، مؤكدًا أنه يجب دراسة وجود مشاركة أكبر للمرأة في سوق العمل”.

وعبر كلمته التى ألقاها بمركز المنارة بالتجمع الخامس، زف رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي خبرا سارا للسيدات المصريات إذا قال: ” سنقوم بدراسة عمل مسح طبي للكشف عن الأورام للسيدات المصريات”، وعقبت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قائلة: “سنقدم دراسة للرئيس للكشف المبكر عن الأورام للسيدات”.

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حيث دعا الرئيس لعمل دراسة تفصيلية من أجل إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن الأورام لدى السيدات المصريات كذلك عمل دراسة لإطلاق صندوق باسم المرأة المصرية.

ودعا” السيسي” الحكومة لوضع تشريعات مناسبة لحماية المرأة من كافة أنواع العنف المعنوي والجسدي، مضيفاً أنه كلف الحكومة بعمل دراسة أعمق لظاهرة الغارمات والحد منها، كما كلف بصياغة مشروع لإعداد الشباب لمسؤولية الزواج على غرار مبادرة (مودة)، لوضع آليات تساهم في تحقيق نجاح الشباب في بناء أسرهم