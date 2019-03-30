عاجل: زيادة المعاشات ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيها

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زف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشرى سارة لأصحاب المعاشات حيث أعلن عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وأوضح الرئيس السيسي، في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عصر اليوم السبت، الموافق ٣٠ مارس، أن الزيادة في المعاشات ستكون بحد أدنى 150 جنيهًا.

كان ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة، بمركز المنارة، في التجمع الخامس؛ لتكريم عددًا من النماذج الناجحة للسيدات في المجتمع المصري، والأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

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كذلك أعلن رئيس الجمهورية قرارا برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبموجب هذا القرار يرتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

كذلك أعلن الرئيس السيسي منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها، لمعالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو ما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة.

ومن ناحيته صرح النائب محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن تلك القرارات التي أعلنها اليوم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، هي دليلا على انحيازه الكامل للشعب بطبقاته المختلفة سواء كانوا موظفين أو أصحاب معاشات، لافتًا إلى أنها تعد بداية قوية لحصاد ثمار الإصلاح الاقتصادي.

أكد “عبدالفتاح”، في تصريحات صحفية له منذ قليل ، أن البرلمان في انتظار موازنة العام المالي الجديد 2019 – 2020، لتطبيق القرارات الأخيرة للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن “البرلمان كان يدخل في مشاحنات دورية على مدار الأعوام الماضية لتنفيذ ما أعلن عنه الرئيس السيسي اليوم في قراراته السارة للشعب ،مؤكدا أن الوضع تغير تماما الآن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن قرارات اقتصادية هامة خلال إلقاء كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس، اليوم.

حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، في إطار التخفيف عن المصريين خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا، فضلا عن قرار رفع المعاشات والعلاوة لجميع العاملين للدولة بداية من العام المالي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠.