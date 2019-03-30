“السيسي” يعلن ٧ قرارات سارة للعاملين بالدولة والمعاشات.. تعرف عليها

Advertisements

بشرى سارة زفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الموافق ٣٠ مارس، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، حين أعلن عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين، وتشمل القرارات الآتية:

أولا – قرر رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

Advertisements

ثانياً – إعلان منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وبنسبة 10%ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.

ثالثاً – إعلان منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة، للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور، يكون قدرها 150 جنيهًا

رابعا – العمل على تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، بحيث تكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من ١٢٠٠ جنيه ، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.

خامسا- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البنية اللازمة حتى 30 يونيو من العام الجاري 2019.

سادسا – الإعلان عن منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

سابعا – بدء رد الأموال التي تمثل مديونية على الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات، يأتي هذا بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات وتلتزم بها وزارة المالية.

جدير بالذكر أن تلك القرارت أعلنها اليوم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره احتفالية المركز القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من السيدات الرائدات في مجالتهن واللوتي يعتبرن رموزا مصرية مشرفة، وكان على رأسهم السيدة مرفت التلاوي.