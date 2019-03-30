كامل الوزير يغلظ عقوبة المتهربين من شراء التذاكر: 30 جنيها للدرجة الأولى و20 للثانية

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تفقد الفريق كامل الوزير ، وزير النقل والمواصلات ، اليوم السبت الموافق 30 مارس من العام الحالي 2019 ، محطة مصر ، حيث تابع الإجراءات التي اتخذت لتسهيل حركة دخول وخروج الركاب إلى محطة مصر ، بزيادة منافذ الدخول والخروج للمحطة.

وتابع وزير النقل والمواصلات ، ما تم في شأن فتح نفق من جهة أحمد حلمي ، يسمح بدخول الركاب إلى أي رصيف من أرصفة المحطة ، أو الخروج إلى ميدان رمسيس ، للعمل على سيولة الحركة ومنع الزحام على بوابات الدخول لإحكام السيطرة.

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وقال الفريق كامل الوزير ، إن عدم حصول الراكب على التذكرة ، يعرضه للغرامة الفورية ، حيث تم تغليظها لتصبح 30 جنيها لراكب الدرجة الأولى ، و20 جنيهًا لراكب الدرجة الثانية ،ةو10 جنيهات لراكب الدرجة الثالثة ، و5 جنيهات لراكب قطارات الضواحي.

ولفت وزير النقل والمواصلات ، إلى تغليظ الغرامة الخاصة بالركوب في غير الأماكن المعدة للركوب ، مثل الركوب بين فواصل العربات ، أو التسطيح ، أو السير على القضبان ، بهدف الحفاظ على أرواح الركاب.