السيسي لـ”المصريين”: الحاجة اللي تغلى متشتروهاش

Advertisements

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت الموافق 30 مارس من العام الحالي 2019 ، عن ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق.

وخلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية. التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، والمجلس القومي للمرأة ، برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الحضور في الاحتفالية ، قائلا: “عايزين الأسعار تنزل؟.. الحاجة اللي تغلى ماتشتروهاش”.

Advertisements

حضر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية ، المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكي ، القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع ، والدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ، حيث كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الحفل ، الأمهات المثاليات في القاهرة ومحافظات الجمهورية.