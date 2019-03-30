وزيرة التخطيط: قرارات زيادة الأجور والمعاشات تكلفتها ٣٠.٥مليار جنيه والتطبيق أول يوليو

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كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، فضلا عن زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات بالنسب التي ذكرها سيادته ، تصل تكلفتها بالموازنة العامة إلى نحو 30.5 مليار جنيه، مؤكدة أن تلك الزيادة كان مخططا لها مع بداية العام المالى الجديد 2019 – 2020، وأنه سيتم تنفيذها اول شهر يوليو القادم.

وأضافت وزيرة التخطيط، فى تصريحات صحفية لها اليوم السبت، الموافق ٣٠ مارس، أن لجنة الأجور والمشكلة من أعضاء من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قامت بوضع بعض المقترحات والسيناريوهات الخاصة بإصلاح منظومة الأجور، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على السيناريو الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بعد دراسة استغرقت 10 شهور، وهو المقترح الذى يعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بإصلاح منظومة الأجور.

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وأكدت وزيرة التخطيط ،الدكتورة هالة السعيد، إن تنفيذ هذا المقترح حول زيادة الأجور والمعاشات يأتى فى إطار نتائج وحصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وهى النتائج التى تتيح مبالغ فى الموازنة العامة للدولة لتحسين وإصلاح منظومة وهيكل الأجور.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن اليوم عدة قرارات سارة للعاملين بالدولة والمعاشات، وهي: رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

جدير بالذكر أن تلك القرارت أعلنها اليوم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره احتفالية المركز القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من السيدات الرائدات في مجالتهن واللوتي يعتبرن رموزا مصرية مشرفة، وكان على رأسهم السيدة مرفت التلاوي.

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