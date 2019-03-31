هكذا استعدت وزارة الزراعة لشهر رمضان

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بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاستعدادات لشهر رمضان المقبل عبر قطاع الإنتاج، ونجد أن التجهيزات التي الخاصة بشهر رمضان ظهرت من خلال رفع درجات الاستعداد القصوى، حيث تستهدف الوزارة وللمرة الأولى توفير 100 شادر و300 منفذ لبيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين.

وهكذا تواصل الوزارة تجهيزاتها بكافة القطاعات، عن طريق العمل على إتمام عملية تجهيز بناء الشوادر في الأماكن التابعة لمنافذ وزارة الزراعة، وتوفيرها بأسعار أقل من منافسيها في الأسواق بقيمة 25%، بواقع 2 شادر لكل محافظة جنبا إلى جنب منافذ وزارة الزراعة الحالية بالمحافظة.

ومن ناحيته أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهاته بضرورة تكثيف عمليات التفتيش والمرور وضخ السلع في الأسواق فضلاً عن مراقبة منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، والمطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات.

وقد كشف مصدر رفض ذكر إسمه بوزارة الزراعة، أنه يتم حاليًا ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها المختلفة، وكذلك السلع الغذائية المختلفة، ومواد البقالة والخضر والفاكهة في كافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات.

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جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، تهدف من تلك الاستعدادات توفير كافة مستلزمات شهر رمضان المقبل، بحيث يتم تجيهزها خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل وطرحها للمواطنين.