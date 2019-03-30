تعرف على راتبك بعد قرارات السيسي بزيادة المرتبات

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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الموافق ٣٠ مارس، مجموعة من القرارات التي أدخلت البهجة والسرور على جموع الشعب المصري، عندما قرر زيادة المرتبات والمعاشات.

ومن جهتها كشفت وزارة المالية فى بيان لها اليوم السبت، أن الزيادات التى ستطبق على رواتب العاملين بالدولة، مع تنفيذ القرارات الرئاسية ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وصرف العلاوات الجديدة بدءا من شهر يوليو المقبل، ستكلف ميزانية الجولة نحو ٣٠.٥ مليار جنيه.

فيما أعلن مصدر بوزارة المالية أن تطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه بها الرئيس اليوم، ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.

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وتضمنت حزمة القرارات الرئاسية لزيادة الرواتب والمعاشات ما يلى :

أولا: زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحيث يرتفع من 1200 جنيه شهريا حاليا ليصبح 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وهو ما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة.

وفي السطور التالية نعرض لكم كيف تحركت أجور الموظفين نحو الزيادة بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي

يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه، وهي المعمول به منذ عام 2014.

يتم رفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2105 جنيه بدلا من 1850 جنيها.

يكون راتب الدرجة الخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها.

يكون راتب الدرجة الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها.

يكون راتب الدرجة الثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2400 جنيه.

يكون راتب الدرجة الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه.

يكون راتب الدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها.

يكون راتب المدير العام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

يكون راتب الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها.

يكون راتب الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

وأضاف بيان المالية أن قيمة التحسن فى الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال فى الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا.

ثانيا: منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، تقدر ب 7٪ من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيه 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.

ثالثا: منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية، سواء المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2019.

رابعاً: زيادة اصحاب المعاشات بمقدار 15٪ بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو المقبل مع رفع الحد الادنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

خامسا: إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للرقية، على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارا من اول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

سادسا: البدء فى رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا فى الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجارى اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم إصدار تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع التزام وزارة المالية بسدادها سنويا، فضلا عن ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

تجدر الإشارة إلى أن تلك القرارت أعلنها اليوم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره احتفالية المركز القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وقد شهدت الاحتفالية تكريم عدد من السيدات الرائدات في مجالتهن واللوتي يعتبرن رموزا مصرية مشرفة، وكان على رأسهم السيدة مرفت التلاوي.