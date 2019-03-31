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طقس الأحد: أمطار على جميع الأنحاء.. وأجواء باردة في القاهرة

يسود البلاد اليوم الأحد الموافق 31 مارس من العام الحالي 2019 ، طقس بارد على السواحل الشمالية ، وعلى الوجه البحري ومحافظة القاهرة ، حتى شمال الصعيد جنوبا ، بينما يكون الطقس لطيفا على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك وفق توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

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وبحسب توقعات خبراء الطقس ، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، في ظل سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، وشبه جزيرة سيناء ومحافظات من الوجه البحري والقاهرة ، ومناطق من شمال الصعيد ، وسط انخفاض آخر في درجات الحرارة في جميع الأنحاء.

وزاد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن الرياح الشمالية الغربية تنشط كذلك على غالبية الأنحاء ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب وشرق البلاد ، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وفيما بخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن حالته تكون مضطربة ، مع ارتفاع الأمواج فيه من مترين ونصف المتر حتى 3 أمتار ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية ، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، مع ارتفاع الأمواج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية جنوبية غربية.

وتعرَّضت عدد من محافظات جمهورية مصر العربية ، إلى سقوط أمطار صباح اليوم الأحد ، حيث ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة بورسعيد ، وسط سقوط أمطار غزيرة على جميع أحياء المحافظة ، ومدينة بور فؤاد ، صاحبها رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ كذلك ، لموجة من الطقس السيئ ، ظلت مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، حيث تمثلت موجة الطقس السيئ في كفر الشيخ ، في رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة باستمرار في جميع أنحاء المحافظة ، دون وجود اضطراب في حركة السير على الطرق العامة والسريعة.

محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، كشف في تصريحات صحفية سابقة عنه ، عن موعد تحسن الأحوال الجوية وانتهاء موجة التقلبات التي تشهدها البلاد منذ يوم الجمعة ، لافتا إلى أنه بداية من يوم الإثنين المقبل ، تشهد البلاد هدوء في سرعات الرياح ، ما يقلل من الإحساس بالبرودة ، لكن تظل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة.

ويقدم موقع “مصر 365” في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الأحد الموافق 31 مارس من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 18

شبين الكوم 14 18

طنطا 14 18

دمنهور 13 17

الإسكندرية 13 17

بلطيم 13 18

مطروح 13 18

السلوم 12 17

سيوة 12 20

بورسعيد 15 17

دمياط 15 18

الزقازيق 14 18

الإسماعيلية 14 19

السويس 14 18

العريش 13 18

رفح 14 17

رأس سدر 17 22

نخل 12 16

نويبع 16 19

طابا 13 15

كاترين 08 10

الطور 16 21

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 17 22

مرسى علم 17 22

الفيوم 14 19

بني سويف 13 19

المنيا 11 18

أسيوط 11 18

سوهاج 12 20

قنا 13 21

الأقصر 13 23

أسوان 15 23

أبوسمبل 14 22

الوادي الجديد 11 24

الشلاتين 20 27

أبو رماد 20 20

راس حدربة 19 25

حلايب 18 23