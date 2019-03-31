التنظيم والإدارة: أكثر من مليون موظف مٌستحق للترقية يوليو المقبل

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كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن إجمالي عدد الموظفين المستحقين للترقية بالدولة في أول يوليو المقبل، يبلغ أكثر من مليون موظف هم من استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم، وذلك تنفيذا للقرار الذي أعلنه أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الشيخ في بيان له اليوم الأحد، الموافق 31 مارس، أن هذا القرار للرئيس السيسي يدعم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو الدعم الذي من شأنه تحفيزهم لرفع مستوى الخدمات التي يقدمونها للمواطنين، وتحقيق رضا الموظف العام والمواطن، مشيرا إلى أن هذا هو النهج الذي اتخذه الرئيس السيسى منذ توليه قيادة البلاد.

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وأشار البيان الصادر عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة الأجر المكمل قد أعدت مشروع قرار بترقية الموظفين المستحقين وارفقته بمشروع الموازنة العامة للدولة وأرسلته للجهات المختصة لتضمينه في مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن اليوم عدة قرارات سارة للعاملين بالدولة والمعاشات، وهي: رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، كذلك أعلن رئيس الجمهورية عن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البنية اللازمة حتى 30 يونيو من العام الجاري 2019.

جدير بالذكر أن تلك القرارت أعلنها اليوم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره احتفالية المركز القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية بمركز المنارة بالتجمع الخامس.