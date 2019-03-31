الأرصاد: موجة الطقس السئ مستمرة .. وإغلاق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار موجة الطقس السيئ ، التي ما تزال تضرب سواحل الإسكندرية، حتى صباح اليوم الأحد،الموافق 31 مارس، وصاحبتها هطول أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة، لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع نوة “عوة وبرد العجوزة”.

ومن ناحيتها قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وصرح رضا الغندور، المتحدث باسم الميناء، أنه رغم إغلاق المواني بسبب سوء الأحوال الجوية ، إلا أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكمة علي الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء مستمرة بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز .

وأصدر اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية،توجيهاته لإدارات الميناء المختلفة بضرورة توخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء، وتطبيق هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

و شدد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، علي كلا من مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والعمل على سرعة التعامل الفوري معها .

تجدر الإشارة إلى أن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكدوا في توقعاتهم أنه سيسود البلاد، اليوم الأحد، طقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأن هناك استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد زالتي يصاحبها سقوط الأمطار ، وتكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد مع انخفاض آخر في درجات الحرارة على كل الأنحاء.