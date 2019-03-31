بالرقم القومي.. تعرف على نتيجة حجزك بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

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أٌعلنت اليوم الأحد، الموافق 31 مارس، نتائج فرز المستندات الخاصة بالمواطنين الحاجزين بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، حيث كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين، الذين قاموا بحجز وحدات سكنية بالإعلان العاشر لمشروع “الإسكان الاجتماعى”، إليكترونياً، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق http://www.mff.gov.eg ، لتحديد المنطبق عليهم الشروط، وغير المنطبق عليهم الشروط، وفقا للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان العاشر.

وأفاد وزير الإسكان، في بيان صادر عنه اليوم، أن النتائج الأولية للفرز أسفرت عن وجود 177512 مواطناً انطبقت عليهم الشروط بشكل مبدئي ونحو 40471 مواطناً لم تنطبق عليهم الشروط، هذا بخلاف 930 مواطناً لم يقوموا بسداد مقدم جدية الحجز،إذ بلغ إجمالى عدد المواطنين الذين حجزوا بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق نحو 218193 حاجزًا.

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ومن ناحيتها كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الفرز، حيث إنه يمكن للحاجز الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال، الدخول على الرابط الإليكترونى التالى https://complaints.shmff.gov.eg ، ويقوم الحاجز بإدخال رقمه القومي، والضغط على زر نتائج الفرز لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام الحاجز بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومي إلى رقم (9311) مقابل رسوم الخدمة (3 جنيهات)، علمًا بأنه سيتم تفعيل هذه الخدمة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019.

كما أكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الصندوق سيقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المُتبعة من جانب المواطنين سواءً المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه لأول مرة سيسمح الصندوق بتقديم التظلمات عبر الموقع الإلكتروني، حيث يتم فتح باب التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، من 1 : 30 إبريل 2019، كفرصة أخيرة للمواطن لتغيير موقفه حال انطباق الشروط عليه، ولن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، وبخاصة متجاوزى الحدود القصوى والدنيا للدخل والسن (المُعلن عنها سابقاُ)، مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة خلال الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز فى حال عدم استيفاء التوقيعات.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه ولأول مرة ،يتم إتاحة إرسال التظلم إليكترونياً، وليس من خلال أى وسيلة أخرى، عن طريق إدخال الرقم القومي للمواطن على الرابط الإلكترونى https://complaints.shmff.gov.eg ، علمًا بأن الصندوق سيقوم بدراسة التظلم المُرسل، ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها، ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم، أى بداية من 1 مايو حتى 30 مايو 2019، على أن يقوم المواطنون المقبول تظلمهم بسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية من 1 إلى 30 يونيو 2019.

وأكدت مى عبدالحميد أنه يُمكن للمواطنين المُنطبق عليهم الشروط، سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية بداية من أول أبريل 2019 وحتى نهاية يونيو 2019، مضيفة أنه فى حالة عدم السداد بعد نهاية يونيو 2019، فسيتم سداد غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتم التعامل بذات القاعدة للدفعات ربع السنوية التالية.

وذكرت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه بعد الانتهاء من دراسة جميع التظلمات المقدمة والرد عليها ، سيتم البدء مباشرة فى إجراءات الاستعلام الميداني الأول على بيانات السكن وجهة العمل للمواطن الزوج/ الزوجة (إن وجد) للتأكد من صحة المستندات المُقدمة من المواطنين وقت التقديم، علمًا بأنه سيتم تحديد أولويات المشروعات المختلفة بالإعلان بناءً على نتائج الاستعلام بالرفض أو القبول، كذلك سيتم تطبيق الأولوية على عملاء المشروعات التى تزيد بها الطلبات عن الوحدات التى سيتم إنشاؤها والمحددة وفقا لتوافر الأراضى بالمدن المطروحة.