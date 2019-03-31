صرف المخصصات التموينية للمواليد الجدد أول يوليو المقبل

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زف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة للشعب المصري اليوم الأحد، الموافق 31 مارس، حيث كشف أنه سيتم الإعلان عن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات، منتصف يونيو المقبل، وذلك للمرحلة الأولى على أن يتم تفعيل وصرف السلع لهم على البطاقات أول يوليو المقبل.

وأضاف “المصيلحي” أنه سيتم إجراء دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على البطاقات التموينية، بحيث يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين، وبهذا يجد المواطن السلع التي يريدها فعليًا.

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وأكد وزير التموين علي المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي، أن وزارة التموين لديها احتياطي استراتيجي ضخم من ‏السلع الأساسية يكفي لشهور قادمة، مضيفًا أن المجمعات ‏الاستهلاكية لديها كميات ضخمة من السلع الغذائية، وسيتم طرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.

كانت هذه التصريحات لوزير التموين على المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية لللإعلان عن معرض “سوبر ماركت أهلا رمضان”، الذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بالتواكب مع معارض “أهلا رمضان” التي تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات في الفترة من 21 أبريل وحتى حلول شهر رمضان.

وأشار “المصيلحي” في حديثه إلى التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية على قيامها بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ‏عروض تخفيض الأسعار على السلع الغذائية اثناء مشاركتهم بالمعارض.

وعلى صعيد متصل، قال وزير التموين علي المصيلحي، إنه سيتم النظر بدقة في تظلمات المحذوفين من الدعم بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء، ممن تم إبلاغهم بالاستبعاد من صرف السلع التموينية بسبب انطباق أحد المعايير الخمسة عليهم.

وبخصوص تقديم بعض المواطنين لتظلمات بسبب ارتفاع معدلات فاتورة الكهرباء قال المصيلحي، إن هناك بعض الحالات لأصحاب أراضي الإسكان الاجتماعي الذين تم تسجيل عدادات الكهرباء بأسمائهم على الرغم من عدم قيامهم بسداد قيمة الأرض كاملة، مما حرمهم من نقل ملكية العدادات لأصحاب الوحدات السكنية الفعليين.

وأضاف وزير التموين: «كل الناس اللي اتظلمت من استهلاك الكهرباء ولها حق هتاخده»، موجهًا الحديث للمنذرين بالحذف خلال المرحلة الثانية بسبب استهلاك الكهرباء ولهم أحقية في الدعم: «أول إبريل لن يكون أمامكم أي رسالة على بون الصرف بخصوص الحذف».

وأشار المصيلحي إلى أنه تمت المناقشة مع الجهات المسئولة بالرقابة الإدارية لإعادة النظر في إعادة بعض المحذوفين من الدعم بالمرحلة الثانية بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء؛ لتبين بعض القصور في البيانات المرصودة.

فيما أوضح وزير التموين أنه بداية من شهر إبريل سيتم توزيع كيلو أرز وكيلو فول على البطاقة التموينية، مؤكداعلى عد تطبيق أي زيادة في الأسعار سواء في شهر رمضان أو في الشهور الأخرى،مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في العمل على إتاحة السلع لكل المواطنين وذلك للحفاظ على الأسعار وتلافي أي نقص في المعروض من السلع.