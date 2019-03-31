التموين: لدينا احتياطي استراتيجي ضخم من ‏السلع الأساسية يكفي لشهور قادمة

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طمأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشعب المصري حينما أكد اليوم الأحد، الموافق 31 مارس، إن وزارة التموين لديها احتياطي استراتيجي ضخم من ‏السلع الأساسية يكفي لشهور قادمة، وأن المجمعات ‏الاستهلاكية التابعة للوزارة لديها كميات ضخمة من السلع الغذائية، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاءت تلك التصريحات للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن معرض “سوبر ماركت أهلا رمضان”، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بالتواكب مع معارض “أهلا رمضان” التي تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات في الفترة من 21 أبريل وحتى حلول شهر رمضان.

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وأشار “المصيلحي” إلى وجود تنسيقوتعاون مشترك بين كلا من وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية، و قيامها بخفض أسعار السلع الغذائية، فضلًا عن وجود ‏عروض تخفيض على أسعار السلع الغذائية اثناء مشاركتهم بالمعارض.

وأوضح وزير التموين أن المبادرة ستتضمن معرضا كبيرا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وآخر بالجيزة والاسكندرية يتضمنوا السلع الأساسية، وغيرها من السلع الغذائية بالتواكب مع منافذ بيع جماعي بالمحافظات، تقدم السلع الأساسية بأسعار معلنة ثابتة، ‏وأقل من أسعار بالأسواق، وبنفس السعر في كافة المحافظات طوال ‏الفترة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أنه من المتوقع أن يكون هناك أكثر من منفذ في المحافظات خاصة ذات الكثافة ‏السكانية العالية، حيث يتم تنظيم 118 منفذا هذا بخلاف المعارض الرئيسية بالمحافظات، علمًا بأن هناك أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية يشاركون بالمبادرة.