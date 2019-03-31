تفاصيل الغرامات الجديدة لركوب القطارات بدون تذكرة

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أعلنت هيئة سكك حديد مصر، مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019، أنه اعتبارًا من صباح غداً الاثنين 1 ابريل 2019، سوف يتم فرض غرامة ركوب القطارات دون تذاكر.

وجاء ذلك في المنشور الذي تم نشره بمحطات السكة الحديد، وأنه سوف يتم فرض غرامة مقدارها 10 جنيهات في حال ركوب القطارات المميزة والمطورة بدون تذكرة، وتزيد الغرامة الي 20 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي.

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وأضاف المنشور، أن غرامة ركوب القطارات دون تذكرة ستكون 30 جنيهًا في حال ركوب القطارات المكيفة “VIP”، أما غرامة قطارات خط أبو قير وخط 23 يوليو فسوف تبلغ قيمة الغرامة 5 جنيهات.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بالاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من المحطات، وليس فقط لحين توقف القطار، حيث سيتم تسليمها عند بوابات الخروج من المحطة لعدم التعرض للغرامة.

الغرامات الجديدة لركوب القطارات بدون تذكرة