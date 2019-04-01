“الأرصاد” تٌحذر من برودة الجو وتعلن غدًا بداية استقرار الطقس.. العظمى بالقاهرة 19 درجة

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كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن إمكانية حدوث تقلبات جوية أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة الظواهر الطبيعية في فصل الربيع المعروفة بتقلباتها الحادة والسريعة بين الشتاء والصيف.

وذكر “شاهين” في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، الموافق الأول من إبريل، إن الأحوال الجوية سوف تشهد حالة من الاستقرار بشكل تدريجي بداية من اليوم الإثنين، على أن يبدأ الاستقرار الفعلي غدًا الثلاثاء، وتستمر حالة الاستقرار حتى نهاية الأسبوع الجاري لتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا بمعدل درجتين يوميًا.

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وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض كميات السحب، وانتشار للشبورة للشبورة المائية خاصة في الصباح الباكر على محافظات الوجه البحري والقاهرة والطرق القريبة من المسطحات المائية، بينما تقل حركة الرياح تدريجيًا، حتى نهاية الأسبوع الجاري أيضًا.

ووجه “شاهين” النصح للمواطنين، بضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة خلال الأيام المقبلة حتى مع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، قائلًا: “درجة الحرارة العظمى مرتفعة، إلا أن الصغرى في انخفاض مستمر، ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار هي ظواهر طبيعية في فصل الربيع.

وكانت محافظة القاهرة قد شهدت يومي السبت والأحد، تكاثر السحب والغيوم، التي غطت سماء العاصمة، في ظل وجود نشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار. كذلك شهدت محافظة الإسكندرية موجة طقس سئ وأمطار غزيرة وارتفاع للموج ما أدى إلى إغلاق الموانئ كما شهدت مناطق في الدلتا ورأس سدر، أمطارًا غزيرة ونشاطًا كثيفًا للرياح.​

وحسب ما ورد في النشرة الدورية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تصدر بشكل يومي، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

كذلك توقع الخبراء في نشرتهم أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبخصوص حالة البحرين، أوضح خبراء الطقس أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي تكون معتدلة إلى مضطربة، بينما يبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فإنها تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس التي تٌصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يرصد لكم موقع “مصر 365″، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق الأول من إبريل، على محافظات ومدن مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق الأول من إبريل، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 13 19

طنطا 12 18

دمنهور 11 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 12 18

مطروح 10 17

السلوم 11 18

سيوة 09 21

بورسعيد 13 17

دمياط 12 18

الزقازيق 12 18

الإسماعيلية 11 20

السويس 12 19

العريش 11 18

رفح 12 18

رأس سدر 14 21

نخل 09 19

نويبع 17 21

طابا 12 18

كاترين 05 08

الطور 15 22

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 17 26

مرسى علم 16 23

الفيوم 12 19

بني سويف 12 20

المنيا 10 21

أسيوط 12 21

سوهاج 12 22

قنا 12 22

الأقصر 12 23

أسوان 13 23

أبوسمبل 14 24

الوادي الجديد 10 23

شلاتين 19 25

أبو رماد 19 25

رأس حدربة 18 23

حلايب 18 22

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق الأول من إبريل، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 30

المدينة 13 27

الرياض 17 28

المنامة 20 28

أبوظبى 24 36

الدوحة 22 28

الكويت 16 26

دمشق 05 15

بيروت 13 17

عمان 05 11

القدس 07 11

غزة 13 17

بغداد 11 20

مسقط 25 31

صنعاء 11 27

الخرطوم 18 34

طرابلس 13 20

تونس 10 16

الجزائر 10 16

الرباط 10 19

نواكشوط 17 27

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق الأول من إبريل، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 12

اسطنبول 06 12

إسلام آباد 15 30

نيودلهي 18 34

جاكرتا 24 32

بكين 03 16

كوالالمبور 24 32

طوكيو 04 12

أثينا 09 18

روما 08 20

باريس 08 19

مدريد 07 17

برلين 01 10

لندن 05 11

مونتريال -03 02

موسكو -03 06

نيويورك 02 08

واشنطن 02 11