اليوم بدء تلقي تظلمات غير المقبولين في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

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أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الاثنين، الموافق الأول من إبريل، عن فتح باب التظلم إلكترونيًا لغير المقبولين في الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الفرز للمتقدمين للحجز أمس الأحد.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نتائج الفرز أسفرت عن وجود 177512 مواطناً انطبقت عليهم الشروط مبدئياً، و40471 مواطناً لم تنطبق عليهم الشروط، بخلاف 930 مواطناً لم يقوموا بسداد مقدم جدية الحجز، مضيفة أن إجمالي عدد الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وسجلوا طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 218193 مواطناً.

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وأكدت مي عبدالحميد، أنه تقرر فتح باب التظلم للمواطنين الحاجزين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، بداية من 1 إلى 30 أبريل 2019، وهي بمثابة فرصة أخيرة للمواطن لتغيير موقفه حال انطباق الشروط عليه، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، وبخاصة متجاوزي الحدود القصوى والدنيا للدخل والسن (المُعلن عنها سابقًا)، مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة خلال الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حال عدم استيفاء التوقيعات.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه ولأول مرة فى تاريخ برنامج الإسكان الاجتماعى، تتيح الوزارة إرسال تظلمات الحاجزين إليكترونياً، وليس من خلال أي وسيلة أخرى، ويكون ذلك عن طريق إدخال الرقم القومي للمواطن على الرابط الإلكتروني التالي: ([https://complaints.shmff.gov.xn--eg%29-u7g/]https://complaints.shmff.gov.eg)، بعد ذلك يقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل، ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها، وتستمر فترة قبول التظلمات لمدة شهر ويتم نشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم، أي من 1 إلى 30 مايو 2019.

ولفتت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه على المواطنين الذين تم قبول تظلمهم القيام بسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية من 1 إلى 30 يونيو 2019.