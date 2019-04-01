الصحة: إطلاق 28 قافلة طبية مجانية للوصول للمناطق النائية

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الموافق 1 إبريل، أنه بفضل جهود الفرق الطبية بالوزارة فقد تم الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ119 ألف و805 مواطنين ذلك من خلال 103 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضى فقط.

جدير بالذكر ان تنفيذ وزارة الصحة لتلك القوافل يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، كذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جهته، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تنفيذ القوافل سيكون بـ 21 محافظة وهم: الشرقية، وجنوب سيناء، والقليوبية، والفيوم، وكفر الشيخ، وبني سويف، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والوادي الجديد، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، ومطروح، والإسكندرية، ودمياط، والمنوفية، والإسماعيلية، والجيزة، والأقصر، وقنا، والغربية، والسويس، وشمال سيناء.

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وأشار “مجاهد” إلى أن القوافل سيتم تنفيذها بمشاركة 900 عيادة، مؤكدًا أنه تم إجراء 17 ألفاً و576 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألفاً و490 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، مضيفًا أنه تم تحويل 1595حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية وإصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وعلى صعيد متصل، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن الهدف من تنفيذ تلك القوافل هو تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء التنقل، مضيفة أن القوافل نجحت في الكشف على 5 آلاف و395 مواطناً بمحافظة أسوان، و2835 مواطناً بمحافظة البحيرة، و10 آلاف و473 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و1727 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و1963 مواطناً بالأقصر، و2905 مواطنين بمحافظة أسيوط، و7 آلاف و843 مواطناً بمحافظة الجيزة، و 7 آلاف و80 مواطناً بالدقهلية، و1629 مواطناً بالسويس، و9 آلاف و684 مواطناً بالشرقية، و842 مواطناً بالغربية.

كذلك نجحت القوافل في الكشف عن 4 آلاف و303 مواطنين بالفيوم، و7 آلاف و874 مواطناً بمحافظة القاهرة، و5 آلاف و197 مواطناً بالقليوبية، و6 آلاف و47 مواطناً بالمنوفية، و7 آلاف و154 مواطناً بالمنيا، و5 آلاف و340 مواطن بمحافظة الوادي الجديد، و6 آلاف و635 ببني سويف، و2274 مواطن ببورسعيد، و1412 مواطناً بمحافظة جنوب سيناء، و8 آلاف و430 مواطناً بدمياط، و243 مواطناً بمحافظة شمال سيناء، و1778 مواطناً بقنا، و7 آلاف و985 مواطناً بكفر الشيخ، و2757 مواطناً بمطروح.

هذا فيما أعلنت وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد عن إطلاق 28 قافلة طبية مجانية بدأت من أمس الأحد الموافق 31 مارس وتستمر في عملها حتى يوم 10 أبريل الجارى بـ21 محافظة، وهم: أسوان، وجنوب سيناء، وبني سويف، ودمياط، والسويس، والمنوفية، ومطروح، والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، والفيوم، وكفر الشيخ، والأقصر، والقاهرة، والدقهلية، والمنيا، والوادي الجديد، وقنا، على أن يستمر عمل القافلة لمدة يومين في كل محافظة.

ولفت الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن أولى القوافل التي انطلقت بالأمس بدأت عملها في منطقة العزبة البيضاء مركز المرج محافظة القاهرة، بينما انطلقت 3 قوافل طبية أخرى اليوم الإثنين، في مناطق الدرافيل 39 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأحمد عرابي مركز التحرير محافظة البحيرة، وقرية العاشر محافظة بورسعيد، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الشغبة محافظة أسيوط، والمعتمدية مركز كرداسة محافظة الجيزة، والرغامة البلد مركز كوم أمبو محافظة أسوان، ووادي غرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 2 و3 أبريل الجاري.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن في يومي 3و4 أبريل الجاري سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق مهدي الأخرم مركز الفشن محافظة بني سويف، والكحيل مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، ووحدة الرائد الصحية مركز حي فيصل محافظة السويس، وطهواي مركز أشمون محافظة المنوفية، والقواسم محافظة مطروح، ومركز العامرية محافظة الإسكندرية، وبولاق مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وأضاف أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين بمنطقتي الروضة مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومنشأة أبو عامر مركز الحسينية محافظة الشرقية، وذلك في يومي 4 و5 أبريل الحالي.

ونوه “مجاهد” إلى أن وزارة الصحة سوف تطلق قافلتين طبيتين يومي 5و6 أبريل في مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، ووادي تال مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى بمناطق مساكن الورش مركز الخانكة محافظة القليوبية، وأولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، وعلي زيدان مركز ناصر محافظة بني سويف، والبراني مركز طامية محافظة الفيوم، وأبيوقا مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والمعلا مركز إسنا محافظة الأقصر، وأبيس 3 مركز شرق محافظة الإسكندرية، وذلك في يومي 6 و7 أبريل.

وفي منطقة التجمع الأول والقاهرة الجديدة ستقوم وزارة الصحة بإطلاق قافلة طبية يومي 7 و8 أبريل في مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، فضلا عن 3 قوافل طبية مجانية أخرى في مناطق الستاينة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وصفط الخمار محافظة المنيا، وأبومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، في يومي 8 و9 من الشهر ذاته.

أما في يومي 9 و10 إبريل وهي أخر يومين في الجدول الزمنى فقد ذكر”مجاهد” أنه سيتم إطلاق 4 قوافل في مناطق ميت رهينة مركز البدرشين محافظة الجيزة، والغابة مركز دراو محافظة أسوان، والمركز الحضري بأبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، و العركي مركز فرشوط محافظة قنا.