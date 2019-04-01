“الإفتاء” تٌحذر من تداول ما يسمى “كذبة إبريل”

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مع حلول اليوم الأول من شهر إبريل يقوم بعض الاشخاص بتداول ما يسمى بـ”كذبة إبريل” على سبيل المزاح وبخصوص تلك الظاهرة غير الأخلاقية، حذرت دار الإفتاء المصرية من المشاركة فيما يسمى بكذبة إبريل، التي يرددها البعض في إبريل من كل عام.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، الموافق 1 إبريل، بيانًا قالت فيه: “المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح، الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه”.

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وأورد بيان الإفتاء الأدلة الشرعية على حرمانية ما يسمى بـ “كذبة إبريل” قائلًا: “الأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم في “صحيحيهما” واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ».