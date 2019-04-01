“السكك الحديدية” تبدأ تطبيق الغرامات من اليوم.. تعرف عليها

Advertisements

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الإثنين، الموافق الأول من إبريل، في تطبيق عدد من الغرامات التي تم الإعلان عنها منذ عدة أيام.

وحسب ما ورد في بيان الهيئة القومية للسكك الحديدية، فإن تلك الغرامات تنوعت ما بين ركوب القطار بدون تذاكر، وبعض السلوكيات الخاطئة التي يفعلها الركاب داخل المحطات والقطارات، بالإضافة إلى تسطح بعض الركاب أعلى القطارات، والركوب بين وحداتها أو أي مكان يعرض حياة الركاب أو سير القطارات للخطر، إضافة إلى ماسبق، حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليها لائحة الطرود.

وإليكم في السطور التالية يرصد لكم موقع “مصر 365” نوع المخالفة والغرامة التي ستطبق عليها وهي كالأتي:

Advertisements

أولا – ركوب القطار بدون تذاكر:

– غرامة 10 جنيهات نظير ركوب القطارات المميزة والمطورة بدون تذاكر.

-غرامة 20 جنيهًا نظير ركوب القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوي بدون تذاكر.

-غرامة 30 جنيهًا نظيى ركوب القطارات المكيفة VIP بدون تذاكر.

-5 جنيهات غرامة ركوب قطارات خط أبوقير وخط 23 يوليو بدون تذاكر.

كما شددت الهيئة القومية للسكك الحديدية على الركاب ضرورة الاحتفاظ بالتذكرة لتسليمها عند بوابات الخروج بمحطة الوصول، لعدم التعرض للغرامة.

ثانيا – غرامات الأفعال والسلوكيات الخطأ:

-50 جنيهًا غرامة النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

-50 جنيهًا غرامة العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة.

-50 جنيهًا غرامة دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها، دون تذكرة أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

-50 جنيهًا غرامة إلقاء المخلفات أو أوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

ثالثا- غرامات التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين الوحدات:

– غرامة قدرها 200 جنيه.

رابعا- حمل الأثقال الكبيرة التي تُعرض الركاب للمضايقة أو الأذى:

– غرامة 210 جنيهات​.