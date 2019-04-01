الحكومة تتحرك لتنفيذ قرار السيسي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ٩٠٠ جنيه

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اجتمع اليوم الاثنين، الموافق ١ إبريل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كلا من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بهدف متابعة الإجراءات المتعلقة بتطبيق قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الخاصة بزيادة المعاشات ١٥٪ ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ٩٠٠جنيه.

وخلال الاجتماع استعرض وزيرا التضامن والمالية مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ ، وما يتضمنه من بنود تتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه، والمعاشات بنسبة ١٥% بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا.

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حيث شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإحالة مشروع القانون للعرض على جلسة مجلس الوزراء المقررة هذا الأسبوع، حتى يتم إقراره؛ يأتي ذلك تمهيدًا لبدء تطبيقه اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٩