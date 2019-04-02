الكهرباء: لن يتم تركيب العدادات قبل قبل طلاء واجهات العقار

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بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ مطلع شهر فبراير الماضي ، في تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بعدم توصيل التيار الكهربائي لأي عقار دون طلاء واجهته، وعدم إجراء أي معاينات ومقايسات لعقارات دون طلاء الواجهة الخاصة بها.

وكانت وزارة الكهرباء قد أصدرت تعليماتها لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، التي طالبت فيها بعدم تركيب أي عدادات لأي منازل رسمية كانت أو مخالفة، إلا بعد التأكد من أن العقارات مدهونة الواجهة، وإلا سوف يتعرض الموظف للتحقيق والخصم من الراتب والحوافز، لمخالفته التعليمات المشددة حول هذا القرار.

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وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية قامت شركات توزيع الكهرباء، بوقف تركيب العدادات بعد وصول القرار لهم مطلع فبراير الماضي، طوفي حالة طلب تركيب العداد الجديد، ينتقل موظف من إدارة الشبكات المسؤولة عن تركيب العدادات، قبل تركيب العدادات بيومين، إلى المنزل أو العقار، وفي حالة كان العقار “مدهون الواجهة” يصوره الموظف ويطبع الصورة بالألوان وتُرسل للإدارة المحلية، للتأكد من أن إجراءات توصيل العدادات صحيحة.

ومن جهته صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة قد بلغ نحو 2.4 مليون، بينما كان إجمالي ما تم تركيبه منها 1.7 مليون عداد فقط حتى الآن، مضيفاً أن هناك 700 ألف مواطن لم يركبوا عداداتهم، وهم من سيطالهم القرار بشكل مباشر.

وأكد حمزة أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بوقف تركيب العدادات إلا بعد التأكد من دهان واجهات المباني، كونه قرارًا من رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن القرار مُطبق في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، منذ صدوره آواخر يناير الماضي.

وحول تفاصيل القرار، ذكر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في شهر يناير الماضي، إن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين، الذي وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والخاص بتشطيب وطلاء واجهات المنازل في المحافظات تنفيذًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأوضح شعراوي، أن القانون يُلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات، في ظل وجود مبان كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

وتابع وزير التنمية المحلية: أن القانون الصادر في هذا الشأن مٌلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل الخاصة بهم قبل توصيل أي خدمة مرافق لها مثل المياه الكهرباء من الأحياء والمدن، مؤكدًا أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات المصرية، في ظل وجود مباني كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

ونوه شعراوي أنه سيتم ارسال كتاب دوري للسادة المحافظين بإلزام كافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات الهندسية بالتنسق مع اتحادات الشاغلين للمباني والعقارات والمسجلة لديهم لتنفيذ هذا التكليف .

وشدد الوزير على أن تحديد ألوان طلاء المنازل تتم من خلال لجان مُشكلة علي مستوي المحافظة ، وأكد شعراوي أنه سيتم الانتهاء من طلاء وتشطيب الواجهات الخاصة بهذه المباني التي سيتم تحديدها في المحافظات خلال مهلة محددة ، وسيكون هناك فترات سماح وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد غير الملتزمين ، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة .