بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية.. الداخلية: توفير السلع الأساسية للمواطنين بأقل الأسعار

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في إطار الوقوف إلى جانب المواطنين من محدودي الدخل، تٌطلق وزارة الداخلية، مرحلة جديدة من مبادراتها الاجتماعية والإنسانية وهي مبادرة “كلنا واحد” والتي تعمل على محورين، الأول توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق، والثاني، هو الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين محدودي الدخل.

تأتي تلك المبادرات الاجتماعية من جانب وزارة الداخلية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلاقًا من تكليفاته لوزارة الداخلية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلاءم ومتطلبات واحتياجات المواطنين وضبط الأسواق.

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وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الجديدة من مبادرة “كلنا واحد” وقامت بطرحها في عدد 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على بمختلف محافظات الجمهورية وهى (كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس – الفرجانى – المحلاوي – هايبر – أوسكار) ، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابيًا على جموع المستهلكين.

ولاقت مبادرة “كلنا واحد” استحسان الجميع كما شهدت إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كذلك أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي لتلك السلاسل التجارية الكبرى مع هذا النوع من المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وعلى صعيد آخر، ما تزال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، تواصل حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ونتج عن نجاح هذه الحملات نتائج مبهرة حيث تم ضبط 186 قضية تموينية مختلفة أبرزها القضايا الآتية:

القت قوات الأمن القبض على مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء تجارية وهمية غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج، كذلك ضبطت 6 أطنان من مستلزمات إنتاج “طحينة، زيت طعام، عسل أسود”، و”1،650 طن طحينة وزيت طعام وعسل أسود” معبأة ومدون عليها العلامة المشار إليها “منتج نهائى”، وهذا تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق والمطاعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كذلك تم ضبط مالك معمل غير مرخص لإنتاج مصنعات الألبان بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 1،533 طن “جبن رومي وجبن أبيض” وهي سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والانتاج وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وكانت ممهدة للطرح بالأسواق للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه تم ضبط مالك مخزن غير مرخص وقائد سيارة نقل، بدائرة مركز شرطة البداري في أسيوط لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 6 آلاف و600 عبوة عصائر غير صالحة الاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية،ذلك هو ما أورده تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

بفضل جهود وزارة الداخلية تم إلقاء القبض على المدير المسئول عن مخزن أدوية غير مرخص تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية؛ وذلك لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض والمستلزمات والمستحضرات الطبية قدرها (169،700 ألف عبوة وقرص) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير خاضعة لأى تحليل طبى من الجهات المعنية، ومحظور تداولها بالأسواق، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، هذا ما ذكره تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وذكر تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري ومفتشي الأغذية، أنه تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 410 كيلو جرام “لحوم مفرومة، مقطعات لحوم، دهون حيوانية”، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كان ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أوردت تقارير حملات التفتيش على المواد البترولية أنه تم ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية بسبب حيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة قدرها 133 ألف و350 لتر “سولار-بنزين 80، 90 “، كان ذلك بهدف بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.